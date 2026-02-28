欧州サッカー連盟（UEFA）は27日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16の日程を発表した。

同日、スイスのニヨンで行われた組み合わせ抽選会では、リーグフェーズで上位8位以内に入り、ストレートインでの決勝トーナメント進出を決めた8チームと、プレーオフを勝ち抜けた8チームが激突する対戦カードが決定。あわせて、準々決勝以降の組み合わせも決定し、日本時間5月31日にハンガリーの『プスカシュ・アレーナ』で開催される決勝戦までの道のりが明らかになった。

抽選会の終了後、UEFAはラウンド16のファーストレグおよびセカンドレグのキックオフ時間を発表した。

発表されたラウンド16の対戦日程は以下の通り。（日時は日本時間）

◆◼︎ラウンド16

▼対戦カード （左側が第1戦ホーム）

① パリ・サンジェルマン（フランス） vs チェルシー（イングランド）

ファーストレグ：3月12日5時

セカンドレグ：3月18日5時

② ガラタサライ（トルコ） vs リヴァプール（イングランド）

ファーストレグ：3月11日2時45分

セカンドレグ：3月19日5時

③ レアル・マドリード（スペイン） vs マンチェスター・シティ（イングランド）

ファーストレグ：3月12日5時

セカンドレグ：3月18日5時

④ アタランタ（イタリア） vs バイエルン（ドイツ）

ファーストレグ：3月11日5時

セカンドレグ：3月19日5時

⑤ ニューカッスル（イングランド ） vs バルセロナ（スペイン）

ファーストレグ：3月11日5時

セカンドレグ：3月19日2時45分

⑥ アトレティコ・マドリード（スペイン） vs トッテナム・ホットスパー（イングランド）

ファーストレグ：3月11日5時

セカンドレグ：3月19日5時

⑦ ボデ/グリムト（ノルウェー） vs スポルティング（ポルトガル）

ファーストレグ：3月12日5時

セカンドレグ：3月18日2時45分

⑧ レヴァークーゼン（ドイツ） vs アーセナル（イングランド）

ファーストレグ：3月12日2時45分

セカンドレグ：3月18日5時

◆準々決勝

▼開催日時

ファーストレグ：4月8日・9日

セカンドレグ：4月15日・16日

◆準決勝

▼開催日時

ファーストレグ：4月29日・30日

セカンドレグ：5月5日・7日

◆決勝

▼開催日時

5月31日に『プスカシュ・アレーナ』（ハンガリー／ブダペスト）で開催

【画像】決勝トーナメントの全組み合わせをチェック！