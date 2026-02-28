欧州サッカー連盟（UEFA）は27日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16の日程を発表した。
同日、スイスのニヨンで行われた組み合わせ抽選会では、リーグフェーズで上位8位以内に入り、ストレートインでの決勝トーナメント進出を決めた8チームと、プレーオフを勝ち抜けた8チームが激突する対戦カードが決定。あわせて、準々決勝以降の組み合わせも決定し、日本時間5月31日にハンガリーの『プスカシュ・アレーナ』で開催される決勝戦までの道のりが明らかになった。
抽選会の終了後、UEFAはラウンド16のファーストレグおよびセカンドレグのキックオフ時間を発表した。
発表されたラウンド16の対戦日程は以下の通り。（日時は日本時間）◆◼︎ラウンド16
▼対戦カード （左側が第1戦ホーム）
① パリ・サンジェルマン（フランス） vs チェルシー（イングランド）
ファーストレグ：3月12日5時
セカンドレグ：3月18日5時
② ガラタサライ（トルコ） vs リヴァプール（イングランド）
ファーストレグ：3月11日2時45分
セカンドレグ：3月19日5時
③ レアル・マドリード（スペイン） vs マンチェスター・シティ（イングランド）
ファーストレグ：3月12日5時
セカンドレグ：3月18日5時
④ アタランタ（イタリア） vs バイエルン（ドイツ）
ファーストレグ：3月11日5時
セカンドレグ：3月19日5時
⑤ ニューカッスル（イングランド ） vs バルセロナ（スペイン）
ファーストレグ：3月11日5時
セカンドレグ：3月19日2時45分
⑥ アトレティコ・マドリード（スペイン） vs トッテナム・ホットスパー（イングランド）
ファーストレグ：3月11日5時
セカンドレグ：3月19日5時
⑦ ボデ/グリムト（ノルウェー） vs スポルティング（ポルトガル）
ファーストレグ：3月12日5時
セカンドレグ：3月18日2時45分
⑧ レヴァークーゼン（ドイツ） vs アーセナル（イングランド）
ファーストレグ：3月12日2時45分
セカンドレグ：3月18日5時
▼開催日時
ファーストレグ：4月8日・9日
セカンドレグ：4月15日・16日
▼開催日時
ファーストレグ：4月29日・30日
セカンドレグ：5月5日・7日
▼開催日時
5月31日に『プスカシュ・アレーナ』（ハンガリー／ブダペスト）で開催