明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST第4節が27日に行われ、サンフレッチェ広島と京都サンガF.C.が対戦した。

38歳のバルトシュ・ガウル監督のもとで新たなスタートを切った広島は、PK戦での勝利を含めるとここまで公式戦5試合を戦って4勝1分と好調を維持。前節は90＋7分の劇的な決勝弾によってセレッソ大阪に競り勝ち、地域リーグラウンドWESTの首位を走る。一方、昨シーズンに過去最高順位を更新した京都は、ここまで広島に次ぐ2位につけるなどまずまずの序盤戦に。前節はアビスパ福岡を2－0で下し、今シーズン初めて90分以内での勝利を挙げた。

上位対決となった一戦は拮抗した展開に。ボール保持率はほぼ五分五分で、互いに敵陣ゴールに迫るが、ラストパスやフィニッシュの精度を欠く場面が目立つ。球際の激しい攻防が目立つ中、30分に京都がルーズボールを収めたところから速攻を仕掛け、左サイドを持ち上がったジョアン・ペドロのクロスに福田心之助が合わせてネットを揺らしたが、オフサイドの判定で得点は認められなかった。

38分、広島はボックス手前中央の絶好の位置でFKを獲得し、東俊希が直接ゴールを狙う。これはGK太田岳志の好セーブに阻まれるが、直後に新井直人の右CKから荒木隼人がヘディングシュートを叩き込み先制に成功。さらに45＋1分には東の左CKからキム・ジュソンがネットを揺らしたが、オフサイドの判定で追加点は認められなかった。

後半は広島が攻勢を強め、両サイドを起点に幾度となくチャンスを作るが、なかなか追加点を奪うことができない。66分には右サイドに大きく開いた新井がボックス内へ走り込むジャーメイン良へスルーパスを送り、フリックを受けた塩谷司が至近距離からシュートを放ったが、GK太田が好セーブ。一方の京都は72分、ラファエル・エリアスのスルーパスで相手DFラインの背後を取ったマルコ・トゥーリオに決定機が訪れたが、GK大迫敬介が同点弾を許さない。

その後も広島が度々ゴールに迫っていたが、81分に京都が一瞬の隙を突いて試合を振り出しに戻す。敵陣内でパスミスを拾ったM・トゥーリオがスルーパスを送ると、抜け出したエリアスがGK大迫との1対1を冷静に制した。さらに90＋3分、GK太田からのロングボールを起点に新井晴樹が左サイドの高い位置でボールを収め、ゴール前に柔らかいクロスを上げると、エンリケ・トレヴィザンがヘディングシュートを叩き込み、土壇場で逆転に成功する。

試合は1－2で終了し、京都が広島を抜いて地域リーグラウンドWESTの首位に浮上した。広島の次戦は3月14日に行われるガンバ大阪とのホームゲーム。一方、京都は8日にアウェイでファジアーノ岡山と対戦する。

【スコア】

サンフレッチェ広島 1－2 京都サンガF.C.

【得点者】

1－0 39分 荒木隼人（サンフレッチェ広島）

1－1 81分 ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）

1－2 90＋3分 エンリケ・トレヴィザン（京都サンガF.C.）