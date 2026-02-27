今日の運勢は？ ★2026年2月28日（土）12星座占いランキング！ 第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月28日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月28日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？思い立ったら行動しましょう。やってみたいなと感じていたことがあるなら、今日からはじめてみるのも良いですよ。アクティブに活動していくことで、運気がアップするでしょう。お洒落をしてお出かけすると良い日です。あなたをより美しくみせるためにあなたの似合う色や、あなたがより華やかになるようなデザインの服を身に付けましょう。素敵な出逢いが待っているかもしれません。できるだけ遠くに旅行する計画を立てましょう。行きたかった場所があるのなら、その土地について色々と調べてみるのも良いでしょう。今日から旅行にいくのも運気アップに繋がるでしょう。ロマンチックな気分で過ごすことで、運気が上がっていく日です。恋愛映画やロマンス小説を楽しむのも良いでしょう。パートナーのいる方は、パートナーとの時間を大切にしましょう。家でゆっくりと過ごすことで運気がアップするでしょう。好きな映画を観たり、音楽を聴いたりするのも良いですよ。バスタイムを、アロマやキャンドルを使って楽しむのも良いでしょう。コミュニティに参加すると良い日です。何かお誘いがあったのなら、少し腰が重たいなと感じたとしても、足を運んでみると良いでしょう。思わぬラッキーが舞い込んでくるかもしれません。今日は、家族サービスをすると良い日です。家族との時間を大切にすることで、良い流れがやってくるでしょう。家族と離れて暮らしていらっしゃる方は、連絡をとってみるだけでも心が穏やかになりそうです。勉強運や仕事運が良い日です。今日のあなたの行動は、さらなる飛躍に繋がっていくでしょう。あなたの直感を信じて、ポジティブに行動していくことで、良い流れがやってきそうです。あなたの才能に気付くときがやってきました。どれだけ時間をかけても、苦にならないと感じることはありませんか？あなたがごく自然に行っていることのなかに、あなたの才能が隠れているかもしれません。今日は、ヨガをしたり、瞑想をしたりすることで、あなたのエネルギーが調整されるでしょう。あなたが本当に求めていることがわかったり、必要な気付きが得られたりするかもしれません。今日は、見返りを求めずに、人や社会のために、あなたの時間や労力を自ら進んでつかっていきましょう。奉仕の精神を大切にすることで、運気が上がっていくでしょう。ご先祖さまに感謝をすると良い日です。お墓参りに行ったり、仏壇にお線香をあげたりすると良いですよ。時間がなく、仏壇もないという方は、心の中で感謝を伝えるだけでも、ご先祖さまが癒されるでしょう。どんなに強い人でも、心をかき乱すような状況に置かれることがあります。ですから、心が癒されるために時間を費やすことを恥じないでください。あなたの思いを静かに見つめてみましょう。そして、心と気持ちが落ち着くように、夜はぐっすり眠れるように、あなたの守護天使たちにお祈りをしてみてください。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/