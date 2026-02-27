妻と部下を浮気させようと画策　夫の思惑通りに事は運んだが、想いを捨てきれない　そして妻の⽇記を盗み⾒ると…映画『鍵』公開決定

映画『鍵』が6月12日より、東京・シネマート新宿ほかにて全国公開されることが決定した。

⾕崎潤⼀郎の『鍵』が令和に蘇る

夫婦の⽇記を交互に⽰す⼿法で性の深奥を描きだした⾕崎潤⼀郎の『鍵』。市川崑、神代⾠⺒、池⽥敏春ら名⼿によって幾度となく映像化されてきた官能純⽂学の⾦字塔が、⼤胆なアレンジを加えたオリジナルストーリーとして令和に蘇る。

主⼈公・剣持耕三を演じるのは吹越満。死を前に愛する⼥性を他⼈の⼿に委ねまいと嫉妬に⾝を焦がす不器⽤な主⼈公をユーモラスに演じた。剣持の年の離れた妻・郁⼦を菅野恵が⼤胆に演じる。そして、物語のキーパーソンとなる男性・⽊村に⼩出恵介が扮するほか、丸純⼦、那波隆史、佐倉萌、新藤まなみ、治⽥敦ら多彩な俳優陣が集結。

メガホンをとるのは、脚本・監督業30年⽬を迎えたいまおかしんじ氏。『真夏の果実』に続き松本稔氏と再びタッグを組み、温かな筆致はそのままに新境地を開いた。

ティザービジュアル・特報映像が公開

解禁されたティザービジュアルは吹越演じる剣持、菅野演じる郁⼦それぞれの横顔が切り取られ、「嫉妬がとまらない」のコピーが添えられたもの。真剣でありつつも滑稽な剣持の執着と、郁⼦の秘めた欲望を暗⽰するようなビジュアルに仕上がった。

あわせて公開された特報映像には、剣持がエンディングノートを綴る様⼦が映し出される。「郁⼦を抱きたい。でも思うように抱けない。俺はどうすればいいんだ」死を前に揺れ動くその感情は執着か、純愛か。ラストには海に向かって歩みを進める剣持に向かって呼びかける郁⼦の声が。「⾏っちゃダメだよ!」切なさも滲む本編の⼀端が垣間⾒える。

(C)2026「鍵」製作委員会