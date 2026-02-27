リクルートは2月25日、「SUUMO住みたい街ランキング2026 首都圏版」を発表した。調査は2025年10月6日～11月20日、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県在住の20歳～49歳の男女9,000人を対象にインターネットで行われた。

9年連続で「横浜」が1位に

総合1位は9年連続で「横浜」。以下、2位「大宮」3位「吉祥寺」4位「恵比寿」と、上位4位までが2024・2025年と同じ結果となった。7位「品川」は昨年より1ランク順位が上昇した。

12位「船橋」、15位「舞浜」、24位「つくば」は2018年以降で最高順位となった。

「高輪ゲートウェイ」が得点ジャンプアップ

昨年と比べて最も得点が上昇したのは「高輪ゲートウェイ」(126点→191点)。以下、2位「飯田橋」(156点→213点)、3位「センター北」(96点→151点)が続く。

得点がジャンプアップした上位10駅のうち、神奈川県に所在する駅が半数を占めた。

穴場だと思う街は「北千住」が1位

穴場だと思う街の1位は、9年連続で「北千住」。以下、上位4位までが昨年と同じ順位となった。

「つくば」は昨年の21位から16ランク順位が上昇して過去最高位の5位となった。また、6位「横浜」と8位「池袋」が過去最高位を更新した。