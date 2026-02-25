今日の運勢は？ ★2026年2月26日（木）12星座占いランキング！ 第1位は魚座（うお座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月26日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月26日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？協力体制が整っていく日。周囲と力を合わせて物事を進めることで、一人では難しかったことも形になっていきます。専門性や技術を丁寧に磨くことで、クリエイティブな結果にもつながります。黄色いものを身につけると、恋愛運アップ。価値観を見つめ直せる日。パートナーや周囲との関係で、お互いを尊重し合うバランスを探ってみましょう。現実的な調整を意識することで、よりスムーズなコミュニケーションが出来るでしょう。みんなでシェアする料理を食べると、信頼関係が深まるかも。周りを気にしないことが大切な日。自分のペースで着実に進めることで、良い結果が得られるでしょう。お金については期待ハズレになることもありそうですが、ここは冷静に対処しておくと吉。今日は歩きやすい靴にすると◎思い切って前進できる日。あなたなりの意思を持って行動することで、周囲との関係がスムーズに進みます。自分から動くことで、良い流れを引き寄せられるでしょう。固いものを食べることで、目標に向かうヒントが得られそう。安定感が漂う日。ちょっとしたタスクでも、確実に進める姿勢が評価されます。計画的に物事を進めることが、後々の財産に繋がるでしょう。地道な努力が実を結ぶ時なので、堅実に動いて。光るものを身につけると、金運が上がるかも。選択肢が広がる日。可能性が多くなって迷いやすいですが、一つずつしっかり検討していきましょう。友達と遊ぶ時でも、無理に計画を立てず、自然な流れに任せてみて。呼吸に意識を向けると、新しい視点が得られそう。耳寄りな情報を得られそうな日。新しいアイデアや感覚的な気づきを大切にしましょう。家族や身近な人とのコミュニケーションは、素直な気持ちを伝えることで関係が深まります。ただし、言葉は柔らかく。ごぼうや長ネギなど、長いものを食べると◎学びや新しい視点に触れる機会がある日。迷いが出ても、それは成長のサインです。いくつか選択肢が並んだら、焦らず一晩考えて。情報を整理してから判断することで、後悔のない選択ができます。ハンドクリームで手をマッサージしてみて。守りの姿勢が大切な日。お金でも健康でも、無理をせず余裕を持って動きましょう。疲れを感じたら、早めに休息を取ることが大切です。今日は防御を固め、エネルギーを温存する時。お米をつかった食事を摂ると運気アップに。知らないことが多くなりやすい日。直感より確認を優先し、わからないことは素直に質問を。見えない部分で不安を抱えやすいので、一人で抱え込まず、信頼できる人に相談しましょう。丁寧に料理を作ると、頭がクリアになりそうです。誘惑に負けやすい日。「これくらいなら」という油断が積み重なりやすいので注意。本当に必要か、一度立ち止まって考えましょう。今日は守りの姿勢で、アクセル全開にしないことが大切です。波の見える場所で深呼吸すると◎。感情の波に流されやすい日。新しい可能性に心が動いても、今日は大きな決断を避けて。冷静になれる時まで待つのが賢明です。特にパートナーや仕事相手のことでは、焦りは禁物です。肩甲骨をゆっくり動かすと、落ち着いて見極められそう。大きな変化の波が訪れています。流れが大きく変わる瞬間を迎え、これまでの常識が覆るような、いわばパラダイムシフトの時。逆に言えば、停滞していたことが動き出し、新しいサイクルが始まるでしょう。変化を受け入れる柔軟さが、幸運の鍵です。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4