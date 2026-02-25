通勤時や運動中に最適！曲を聴きながら“周囲の音"も把握できる「骨伝導イヤホン」とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。2月21日（土）の放送は、Shokz Japan株式会社 CMOの冨田健斗さんをゲストにお迎えして、2024年に発売されたスポーツ骨伝導イヤホン「OpenRun Pro 2」について伺いました。

◆音楽を聴きながら周囲の音も把握

佐原：働き方やライフスタイルが変化するなかで、移動中や運動中など“ながら”で音声コンテンツや音楽を楽しむ方が増えています。一方、イヤホンの使用時間が長くなったことで、耳への負担を感じたり、周囲の音が聞こえにくいことに不安を感じる方もいるのではないでしょうか？ そこで今回は、耳をふさがない新しいリスニングスタイルとして注目されているShokzの最新モデル「OpenRun Pro 2」についてお話を伺います。

冨田：Shokzが大切にしているのは音楽を楽しむこと、そして、日常生活の安心感を両立させることです。「OpenRun Pro 2」は耳をふさがない構造のため、音楽を聴きながらでも周囲の音を自然に把握できます。例えば、通勤中のアナウンスやランニング中の周囲の気配など、生活のなかで必要な音を聞き逃さない点は、多くの方にとって安心感につながる部分だと思います。

また、オープンイヤー型イヤホンの音質に不安を感じる方もいらっしゃると思いますが、Shokzは独自の新技術で中音域と高音域はクリアに聴こえ、低音域は骨伝導とは思えない迫力ある音を体感していただけます。装着感の軽さや安定性にもこだわっており、激しい動きでもしっかりしたフィット感でずれない形状も特徴です。

また、長時間の使用でも快適に使っていただけるように設計しています。通勤やランニングなどの体を動かす時間など、日常のさまざまなシーンに自然に寄り添う存在でありたいと考えています。フル充電で最大12時間も音楽再生や通話ができますので、ぜひいろいろなシーンで使っていただけたらと思います。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness