不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は、2026年2月19日、「2026年 LIFULL HOME'S みんなが探した 住みたい街ランキング 九州圏版」を発表した。

本調査は、LIFULL HOME'Sに掲載された物件への問合せ数を駅別に集計したもの。アンケートではなく、実際の問合せ数をもとに集計している。調査期間は2025年1月1日から12月31日、調査対象はLIFULL HOME'Sに掲載された賃貸物件および購入物件、調査方法は問合せ数の駅別集計。エリアは福岡県。

借りて住みたい街

借りて住みたい街ランキング

「博多」が9年連続で1位を獲得した。2位「西鉄平尾」、3位「高宮」も3年連続で同順位を維持し、TOP3の人気が突出する状況が続いている。TOP10の顔ぶれも大きな変動はなく、前回14位だった「姪浜」が9位に返り咲いた以外は安定した順位となった。5位「渡辺通」まで前回と順位変動がなく、上位の固定化が進んでいる。

「博多」は鹿児島本線ほかJR各線と山陽新幹線および九州新幹線、福岡市地下鉄空港線と七隈線が乗り入れ、駅にバスターミナルも併設されている。事業集積性と交通利便性が高く、福岡県内では「借りて住みたい街」を超えて、「借りない理由がない街」といえる存在になっている。

買って住みたい街

買って住みたい街ランキング

地下鉄七隈線「六本松」が初めて1位を獲得した。2023年3月に「博多」へ乗り入れを開始して以降、約2年を経て延伸効果が顕在化した。

「六本松」周辺では2024年以降、旧九州大学跡地の再開発を契機に、「天神」にも「博多」にもダイレクトアクセス可能な住宅地へと変化が進んでいる。今後は地下鉄空港線沿線に並ぶ人気住宅地になることが期待される。

七隈線の駅では、2位「薬院」、8位「博多」、12位「薬院大通」のほか、全18駅のうち13駅がTOP100にランクインした。

七隈線以外では、「薬院」「高宮」「西鉄平尾」「大橋」「雑餉隈」など西鉄天神大牟田線の各駅や、「西新」「姪浜」「赤坂」「唐人町」「室見」「大濠公園」など福岡市地下鉄空港線の各駅が上位に多くランクインし、福岡市内の駅に人気が集中していることが明らかとなった。