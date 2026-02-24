今日の運勢は？ ★2026年2月25日（水）12星座占いランキング！ 第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月25日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月25日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？やる気があって、新たなことにチャレンジしたくなりそう。仕事や勉強などは、大きな目標を作っておくと良いでしょう。ライバルや仲間がいると、さらに力がわいてくるようなので、自分の想いを話してみるといいかも。新たな出会いを望むのであれば、サークル活動やイベントなどに参加すると良いでしょう。共通の話題を通して、お互いのことを知っていけるようです。デートはきらびやかな場所よりも、自然があふれる場所を選ぶと吉。芸術鑑賞などすると◎。なんとなくイメージしていたものが形になってくるなど、次の手段が見つかりそう。自分が表現したいものが出来てくると、それが自信になって魅力も増すようです。対人運が良好な日。普段話さないような相手とも楽しくコミュニケーションがとれることでしょう。あなたが頑張ってきたことを、褒められる場合もありそう。さらに、「こうなりたい」という理想もできるようです。パートナーや恋人と過ごす時間が増えそう。普段気になっていることがあれば、思いきって伝えてみると良いかも。相手とじっくり向き合ってみると、もやもやした気持ちが解消されることでしょう。今日は、普段やっていることをいつも通りに行うとスムーズなようです。仕事や用事が済んだ後に好きなことを楽しみましょう。身内のためにお金を使うのはあり。相手の好きなお菓子などを渡してあげると良いでしょう。自分の持っている能力を発揮できるようです。仕事などに活かせることでしょう。周りの人に笑顔で話しかけるようにすると、あなたと一緒に頑張ってくれる人が増えるようです。これまで優先してきたことを見直してみてはいかが？ 今の自分に合った暮らし方に変えていくと良い感じになりそうです。部屋に生花を飾ると、前向きな気持ちになりそう。お気に入りの種類や好きな色を選んでみて。買い物に出かけると欲しかったものが手に入りそう。お気に入りのものが部屋にあると、モチベーションも上がってくるようです。春に向けて模様替えなどしてみるのも良いでしょう。思い通りにいかないことがあると、落ち込んでしまいそう。好きなアーティストの言葉などに触れると勇気がわいてくることでしょう。映画などを見て、感情を消化させるのもおすすめ。自分の心を癒やしましょう。健康に不安を感じてしまうかも。先輩などの話を聞いて、試してみたいものがあれば行ってみると良いでしょう。夜ふかしが続いているようならば、早めの就寝を。寝室を掃除してスッキリさせましょう。疲れが出てきているようで、心に余裕がなくなってきているかも。このような時は、無理に頑張りすぎないようにしましょう。肩の力を抜いて、深呼吸などでリラックスを。好きなラジオや音楽を聞くのもあり。情熱や勢いはついてくるタイミングですが、少し空回りしやすい傾向があるかも。どこか冷静さを持って行動すると良いでしょう。苦めなコーヒーやお茶を飲んで気分を変えるのもおすすめです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/