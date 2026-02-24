千葉ロッテマリーンズは24日、ZOZOマリンスタジアムにおいてリニューアルオープンを含む計9店舗の飲食売店を新たにオープンすることを発表した。

本取り組みは、スタジアムにおける観戦体験価値の向上を目的としたもの。

球団オリジナルドッグを提供する「HUNGRY MARINE（ハングリーマリン）」や、“マリーンズゆかりの地の食”をテーマとする「ROOTS MARINES（ルーツマリンズ）」の新規出店をはじめ、首都圏で高い人気を誇る専門店や既存店舗の移転リニューアルなど、多彩なラインアップを展開。

野球観戦とともに“スタジアムならではの食の楽しみ”を味わうことができる。

各店舗は、3月10日（火）に開催されるソフトバンクとのオープン戦（13時00分試合開始）より順次営業を開始する。

新店舗の一覧は以下の通り。

＜新店舗一覧＞

・Hungry Marine(ハングリーマリン)：【フロア2】207番通路横

・ROOTS MARINES(ルーツマリンズ)：【フロア2】Bゲート横

・AM:PM(エーエムピーエム)：【フロア2】204通路付近

・ROCKET CHICKEN(ロケットチキン)：【フロア2】214通路付近

・RIO GRNDE GRILL(リオグランデグリル)：【フロア1】レフトスタンド下

・Bistro 0(ビストロ ゼロ)※移転オープン：【フロア2】208通路付近

・ゼッテリア/ZETTERIA：【フロア2】210通路付近

・志ん橋：【フロア4】405通路付近

・ごっつええ本舗：【フロア4】406通路付近

＜営業開始日＞

・3月10日(火)～：Hungry Marine、ROOTS MARINES、ROCKET CHICKEN、RIO GRANDE GRILL、Bistro 0、ゼッテリア／ZETTERIA

・3月14日(土)～：志ん橋、ごっつええ本舗

・3月15日(日)～：AM:PM

