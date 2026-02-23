Mrs. GREEN APPLE大森元貴「今から楽しみ」「本当に多くの人に勇気を与える作品なんじゃないかな」朝ドラ『風、薫る』主題歌制作裏話

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月16日（月）の放送では、3月30日（月）より放送開始予定のNHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌に新曲「風と町」が決定したことを受け、楽曲制作の裏側やリスナーへの思いを語りました。――Mrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」が、3月30日（月）から放送開始予定のNHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌に決定。同作は、俳優の見上愛さんと上坂樹里さんがダブルヒロインをつとめる注目作です。番組の前半では、ボーカルの大森元貴が、2025年度前期の連続テレビ小説「あんぱん」（2025年3月〜9月）に出演しながら、2026年度前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌を制作していたことが明かされ、「贅沢な時期でしたよ！」と当時を振り返りました。新曲「風と町」の主題歌決定おめでとうございます！ ドラマ放送も、楽曲リリースも、今から楽しみで待ちきれません！私は、連続テレビ小説「風、薫る」の主人公と同じ看護師を目指していて、看護学校に通っています。私が看護師になろうと思ったきっかけは、私が生きる意味を見失ってしまったとき、生きる希望を与えてくれたミセス先生との出会いがきっかけです。ミセス先生、いつも素敵な楽曲を届けてくれて、ありがとうございます！ 「風と町」が聴ける日を楽しみにしています♪（岩手県 20歳）大森：嬉しいなぁ。藤澤：ありがとうございます……！大森：「風、薫る」は、すごく良いですよ。私も最初、曲を書くときに、できているところまでの脚本をいただいたんですけど。「わ～！」と思いながら。で、また「あんぱん」の脚本も見ながらの時期だったから、ちょっと台本の見方とかも、なんとなく体に馴染んでいる状態で読めたのも、すごく大きくて。若井：そうか、そうか。藤澤：なるほどね！大森：今から楽しみというか、本当に多くの人に勇気を与える作品なんじゃないかなって思うので、楽しみです！ 「風と町」、楽しみにしていてください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info