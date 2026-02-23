雪面の美しさからインスピレーションを受けた、グランドセイコーの新作｜Heritage Collection

セイコーは、国内外で高い評価を得ている雪面からアイデアを得て製作した「雪白（ゆきしろ）パターン」をダイヤルに起用した新作モデルを、ケース径33.0㎜およびクオーツモデルで2種発売する。

寒く厳しい冬山で堅さを帯びた雪面に、冷たく乾いた風が吹きつけることで生み出される風雪紋から着想を得た「雪白パターン」は、2005年の登場以来20年以上愛されているダイヤル模様。今回の新作では、このデザインに新たに誕生した最小サイズのクオーツムーブメント「キャリバー9F51」を採用し、ケース径33.0㎜のスマートでコンパクトなモデルが登場する。

本モデルは、構造を変更したことでケース厚9.1㎜を実現し、キャリバー9F搭載モデルの中で最も薄いモデルに仕上がっているので、今までよりも更にスリムでコンパクトに着用することができるのも嬉しい。

なお、ダイヤルカラーには、雪面の美しさと儚さを表現した「雪白」ダイヤルと、雪面に、空の色が反射した景色を写し取った「雪白ブルー」ダイヤルの2種類が用意されている。どちらもエレガントで美しい仕上がりだ。

Heritage Collection キャリバー9F 33mm

品番：「雪白ダイヤル」SBGX359、「雪白ブルー」SBGX361

ムーブメント仕様：クオーツムーブメント キャリバー9F51

ムーブメントサイズ ：長径 26.4㎜, 短径 26.0㎜, 厚さ 2.2㎜

時間精度：年差±10秒（気温5℃～35℃において腕に着けた場合）

電池寿命：約3年

ケース及びブレスレット：ステンレススチール

ガラス：デュアルカーブサファイアガラス

防水：日常生活用強化防水（10気圧防水）

ケースサイズ：［外径］33.0㎜（りゅうず含まず）［厚さ］9.1㎜

発売開始：2026年4月24日（金）

希望小売価格：440,000円（税込）