今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、急に予定ができるなどバタバタするかもしれませんが、楽しいことが多くて充実した日々を過ごせるようです。春に向けて、部屋の模様替えなどをするのも良いでしょう。恋愛面は、話題のイベントなどに出かけると◎ 華やかなファッションやメイクをすると、普段より気分が上がりそう。外で一緒においしい食事を楽しむのもアリ。いろんな人と関わることで、自分の大事にしているものが何か分かってくるようです。時間の使い方などを見直してみて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。