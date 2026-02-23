現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。

ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。

◆回答者プロフィール

年齢性別：63歳女性

同居家族構成：本人、母（97歳）

居住地：静岡県

雇用形態：パート・アルバイト

世帯年収：本人200万円、母200万円（年金）

現預金：4000万円、リスク資産：約1000万円

◇リスク資産内訳

・日本株：約1000万円

◆「おすすめ優待銘柄は資生堂」

投資歴は「約30年」、日本株のみを運用しているという60代の投稿者女性。

株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、資生堂＜4911＞だそう。

正確には「父からの相続で」譲り受け、「約30年」保有しているとのこと。

優待の内容は「（100株以上、保有期間1年以上でもらえる1500円相当の）優待ポイント。資生堂の化粧品、シャンプーやトリートメントのセットなどに使っている」といいます。

以前は「オリジナルカタログから資生堂の製品を選んでいたが、オンラインストアで自分の好きなものを選んで買えるようになって、とてもよくなった」と優待内容の変更に満足している様子。

◆「優待のお食事券は家族との食事にいい」

優待の内容で重視しているポイントは「自分に必要なものかどうか」だそう。

例えば、サガミホールディングス＜9900＞は「お食事券が年に（1000株以上の保有で）3万円分もらえて、和食が高齢者向きなので外食に使えていい」点で気に入っているといいます。

株主優待の魅力について「お食事券は家族との食事にいい。無料の優待券があるから『好きなものを気にせずに食べて』と言える」という投稿者。

一方で、「優待お食事券の有効期限が迫っていてあわてて使うことがあった」そうで、優待の期限切れには注意が必要と話します。

今後購入を考えている優待銘柄は「回転寿司かファミレスでよいところがあったら」検討したいとのことでした。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします

文＝あるじゃん 編集部