【心理テスト】あなたが「本当は嫌いな人」がわかる!? 深層心理をチェック

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「サボテン」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 叶愛（とあ）さん）ここはファンタジーの世界。あなたは、森の学校に通う動物です。クラスメイトが、突然あなた「これあげる！」とサボテンを渡してくれました。さて、それは誰でしたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 賢そうなフクロウ2． 自由気ままなネコ3． 力強いオオカミ4． のんびり屋のタヌキこの心理テストでわかることは、あなたが「本当は嫌いな人」です。「サボテン」はズバリ「悪意」を示しています。サボテンを渡してきたその相手こそ、あなたが嫌いな人を表しています。一方で、嫌いな相手の特徴は、実はあなた自身が気にしているウィークポイントも示しているのです。フクロウは「知恵」の象徴。あなたは、知識をひけらかしてきたり、「それ知ってる！」と言ってきたりするような人が苦手なようです。ただそれは、あなたが自分の「頭のよさ」をどこかで信じきれていないのかも。もっと自分を信じて、堂々としていましょう。ネコはまさしく「自由」を表しています。あなたは、ルールを軽やかに無視するような人に苛立ちを感じているのでは。とはいえ、本当は自分も「もっと自由でいたい」と思っているのかもしれません。真面目にやってきたあなただからこそ、たまにはハメを外してみては？オオカミは「衝動」を暗示しています。あなたは、気持ちのままに動いたり、思いつきで発言したりするような人が苦手かも。それは、あなたが熱い気持ちや怒りをずっと抑えてきたからかもしれません。その自制心は美徳ですが、時には感情を思い切り出してみて。タヌキは「まぬけ」を意味しています。ズボラで呑気な人を見ると、つい「しっかりしてよ」と感じてしまうあなた。実は自分自身が「もっとちゃんとしなきゃ」という焦りを、誰より強く抱えているのかもしれません。大丈夫、今のペースで十分に頑張っていますよ。嫌いと思う感情こそ、自分を見つめ直すきっかけになるかもしれません。■監修者プロフィール：叶愛（とあ）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いにも出演。透視・九星気学・タロット・数秘術・手相・マナカードを組み合わせ、その人の本質や運命の流れを読み解く鑑定を行う。渋谷本店アクアリーで長年活躍し、各種メディア出演など幅広い実績を持つ。累計鑑定人数は10万人を超え、恋愛や人間関係、仕事、人生の転機まで丁寧に寄り添う姿勢に定評がある。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/