インドネシアのガールズグループno na、HEAD IN THE CLOUDS Tokyoで日本初降臨

アジアのカルチャーを世界に発信する88risingが主催するフェス「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in Tokyo（HITC)」。東京での初開催を彩る追加ラインナップとして、インドネシア初のグローバルポップ・ガールズグループno naの出演が発表された。

1月23日にリリースされたばかりのニューシングル「work」は、すでに世界中のダンスフロアを揺らしている。インドネシアのガムランにインスパイアされたリズムと、重厚なドラムビートが特徴。 Christy、Esther、Baila、Shazの4人が、それぞれの個性を爆発させながらも、一糸乱れぬダンスで圧倒的な存在感を放つ。

「HITC Tokyo」は、2日間にわたり国内外の強力なアーティストが集結。ジャンルと国境を超えた圧巻のパフォーマンスが、東京の夜を彩る。「HITC Tokyo」のチケットは、現在日本国外からも購入可能。

＜ライブ情報＞

「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in Tokyo（HITC)」

2026年3月28日（土）、3月29日（日）幕張メッセ（千葉県）

OPEN 11:00/ START 12:30

オフィシャル先行：イープラスにてプレオーダー受付中

一般プレイガイド発売日： 2/28（土）

主催：J-WAVE

後援：interfm

企画・制作・招聘：クリエイティブマン

イベント詳細は公式サイトをご確認：https://hitcfestival.jp/

＜リリース情報＞

no na

「work」

配信中

レーベル：88rising Music

https://no-na.lnk.to/work