インドネシアのガールズグループno na、HEAD IN THE CLOUDS Tokyoで日本初降臨

アジアのカルチャーを世界に発信する88risingが主催するフェス「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in Tokyo（HITC)」。東京での初開催を彩る追加ラインナップとして、インドネシア初のグローバルポップ・ガールズグループno naの出演が発表された。
1月23日にリリースされたばかりのニューシングル「work」は、すでに世界中のダンスフロアを揺らしている。インドネシアのガムランにインスパイアされたリズムと、重厚なドラムビートが特徴。 Christy、Esther、Baila、Shazの4人が、それぞれの個性を爆発させながらも、一糸乱れぬダンスで圧倒的な存在感を放つ。
「HITC Tokyo」は、2日間にわたり国内外の強力なアーティストが集結。ジャンルと国境を超えた圧巻のパフォーマンスが、東京の夜を彩る。「HITC Tokyo」のチケットは、現在日本国外からも購入可能。
＜ライブ情報＞
「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in Tokyo（HITC)」
2026年3月28日（土）、3月29日（日）幕張メッセ（千葉県）
OPEN 11:00/ START 12:30
オフィシャル先行：イープラスにてプレオーダー受付中
一般プレイガイド発売日： 2/28（土）
主催：J-WAVE
後援：interfm
企画・制作・招聘：クリエイティブマン
イベント詳細は公式サイトをご確認：https://hitcfestival.jp/
＜リリース情報＞
no na
「work」
配信中
レーベル：88rising Music