「POWERFUL」を並べ替えたら──LE SSERAFIM、3年ぶりスタジオアルバム『PUREFLOW』を5月22日リリース

LE SSERAFIMが、2nd Studio Album 'PUREFLOW' pt.1を5月22日午後1時にリリースすることを発表した。それに先立ち、リードシングル「CELEBRATION」が4月24日午後1時に配信される。

【画像】LE SSERAFIMが東京ドームで更新した、”表現者の強さ”の定義（全9枚）

今作は、2023年5月にリリースした1st Studio Album 'UNFORGIVEN'以来、約3年ぶりのスタジオアルバム。5人のメンバーが恐怖心を受け入れ、自分と向き合う過程で経験した変化と成長を描いた作品だ。デビュー当初、「恐れがないから強い」と語ったLE SSERAFIMが、今作では「恐れを知っているからこそ、より強くなれる」という新たなメッセージを打ち出している。

リードシングル「CELEBRATION」は、その内面的な強さを5人で称え合う楽曲。アルバム本体は本日（4月13日）午前11時より予約販売が開始されている。

4月13日午前0時には、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルおよびSOURCE MUSIC公式SNSにてアルバムのロゴモーションが公開された。

淡い色調の映像の中に『FOR WE ARE NOT FEARLESS, AND THEREFORE POWERFUL』（私たちは恐れのない人間ではないので、むしろ強い）というフレーズが浮かび上がり、アルバム名「PUREFLOW」が「POWERFUL」のアナグラムであることが明かされる仕掛けだ。ロゴビジュアルは2段階の構成で、最初に内面のエネルギーが凝縮された状態──中心の強烈な光が揺るぎない強さを、柔らかな縁どりが内面の温もりを象徴──を表現し、続いてそのエネルギーが外部へ拡散し世界と接する過程を、青い絵の具が滲み広がるビジュアルで視覚化している。

前作となる2025年10月リリースの1st Single 'SPAGHETTI'収録曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」は、米Billboard「Hot 100」最高50位、英「Official Singles Chart Top 100」最高46位を記録し、グループとしてのキャリアハイを更新。今年8月には『SUMMER SONIC 2026』への初出演も控えており（大阪：8月14日／東京：8月16日）、世界規模での活動がさらに加速している。