鉄壁リリーフにアクシデント

石井大智

・投打：右投右打

・身長／体重：175cm／80kg

・生年月日：1997年7月29日（28歳）

・経歴：秋田工高専 - 四国・高知

・ドラフト：2020年ドラフト8位（阪神）

・2025年成績：53試合登板（53回）、1勝9セーブ36ホールド、42奪三振、防御率0.17

2025年は防御率0.17と圧巻の投球を披露し、WBCメンバーにも選出されていた石井大智。しかし、左アキレス腱損傷でWBCの出場を辞退し、開幕絶望が決定的な状況となっている。

高知ファイティングドッグスから2020年ドラフト8位で阪神タイガースに入団。ルーキーイヤーから一軍のマウンドを経験すると、プロ3年目の2023年にリリーフとして一軍に定着。

翌2024年は自己最多の56試合に登板し、4勝1敗30ホールド、防御率1.48と優れた成績をおさめた。

さらに2025年は、NPB新記録となる50試合連続無失点を記録するなど、無双投球を見せた。

同年のレギュラーシーズンでは、53試合の登板で1勝9セーブ36ホールド、防御率0.17と圧倒的な数字を残した。

第6回WBCの侍ジャパンメンバーにも選出されていた中、2月11日に行われた紅白戦で、ベースカバーへ走った際に負傷。左アキレス腱損傷の診断を受け、長期離脱を余儀なくされた。

WBCの出場辞退も決まり、阪神、そして侍ジャパンにとっても痛恨の離脱となった。

ドラ1ルーキーに試練

松下歩叶

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／87kg

・生年月日：2003年4月14日（22歳）

・経歴：桐蔭学園高 – 法政大

・ドラフト：2025年ドラフト1位（ヤクルト）

“ポスト村上”の期待を受け、ドラフト1位入団を果たした松下歩叶。ルーキーイヤーは春季キャンプ一軍スタートを切ったが、まさかのアクシデントに見舞われた。

法政大では、2年秋からレギュラーに定着。3年時から大学日本代表に選出された。

さらに、4年夏に行われた日米野球では打率.318（22打数7安打）、1本塁打、5打点の成績で大会MVPに輝いた。

強打の三塁手として注目を集め、2025年ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから1位指名を受けた。

今春キャンプでは一軍メンバー入りし、実戦形式の打撃練習では昨年の新人王・荘司宏太から本塁打を放つなど、評価を高めていた。

しかし、2月10日に左脚の張りを訴えて全体練習を外れると、左ハムストリングの筋損傷の診断を受け、無念の戦線離脱。

ヤクルトにとっては、ドラフト1位ルーキーが3年連続で離脱する悲劇となってしまった。

中軸打者に暗雲

頓宮裕真

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／103kg

・生年月日：1996年11月17日（29歳）

・経歴：岡山理大付高 - 亜細亜大

・ドラフト：2018年ドラフト2位（オリックス）

・2025年成績：129試合出場、打率.249（473打数118安打）、13本塁打、54打点、1盗塁

2025年はチームトップの打点を稼ぐなど、打線を牽引した頓宮裕真。しかし、春季キャンプで戦線離脱を強いられ、開幕に暗雲が漂っている。

亜細亜大から2018年ドラフト2位でオリックス・バファローズに入団。捕手登録ながら打力を買われ、一塁や三塁で出場機会を増やした。

プロ5年目の2023年には113試合出場、打率.307、16本塁打、49打点の成績で首位打者を戴冠。一塁手部門でベストナインにも輝くなど、飛躍のシーズンを過ごした。

翌2024年は打率1割台に沈んだが、2025年はクリーンアップの一角を担った。

最終的に自己最多の129試合に出場。打率.249、13本塁打、54打点とまずまずの結果を残した。

プロ8年目の2026年も、中軸打者として活躍が期待されていたが、2月11日の紅白戦で右膝裏の違和感を訴えた。

その後の検査で、右膝後十字靱帯損傷と診断。早期復帰は難しいと見られている。

若きスラッガーが即離脱

浅野翔吾

・投打：右投右打

・身長／体重：171cm／86kg

・生年月日：2004年11月24日（21歳）

・経歴：高松商

・ドラフト：2022年ドラフト1位（巨人）

・2025年成績：29試合出場、打率.187（75打数14安打）、2本塁打、8打点、1盗塁

2025年は一軍、二軍ともに低調な結果となり、2026年は巻き返しを狙う浅野翔吾。しかし、右ふくらはぎの肉離れで戦線離脱を余儀なくされ、出鼻をくじかれる形となった。

高松商時代には、高校通算68本塁打を記録。世代屈指の評価を得て、2022年ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団した。

ルーキーイヤーから一軍デビューを果たし、高卒新人ながらプロ初本塁打をマーク。

翌2024年は一軍で40試合に出場し、打率.240、3本塁打、18打点と着実なステップアップを見せた。

ところが、高卒3年目の2025年は、打撃不振や故障もあって29試合の一軍出場にとどまり、打率.187と低迷。

ファームでも46試合の出場で打率.205、2本塁打、19打点と苦しんだ。

2026年は春季キャンプ二軍スタートとなったが、2月5日に一軍合流。だが、チャンスを掴んだ矢先に右ふくらはぎの肉離れを発症し、リハビリ組に回った。

勝負のシーズンであったが、早くも開幕一軍に黄色信号が灯っている。

ベテラン主軸の離脱

山田哲人

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／81kg

・生年月日：1992年7月16日（33歳）

・経歴：履正社高

・ドラフト：2010年ドラフト1位（ヤクルト）

・2025年成績：108試合出場、打率.231（338打数78安打）、12本塁打、37打点、3盗塁

近年は故障に苦しむシーズンが続いている山田哲人。2026年も春季キャンプで左内腹斜筋肉離れを発症し、戦線離脱を強いられている。

履正社高から2010年ドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団。高卒4年目の2014年に二塁のレギュラーの座を掴んだ。

同年は日本人右打者シーズン最多安打記録（193本）を更新するなど、一気にブレイクを遂げた。

さらに、翌2015年には打率.329、38本塁打、100打点、34盗塁と傑出した成績を残し、最優秀選手（MVP）を受賞。

同年を含め、「3割・30本・30盗塁」のトリプルスリーを3度達成するなど、スター街道を駆け上がった。

しかし、2023年以降は故障が目立ち、成績は右肩下がりとなっている。

2025年は12年連続となる2桁本塁打こそクリアしたが、108試合の出場で打率.231、12本塁打、37打点、3盗塁という数字に終わった。

2026年は二塁から三塁へのコンバートが予定されていたが、まさかの負傷離脱。厳しいスタートを強いられている。

新人王にアクシデント

西川史礁

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／88kg

・生年月日：2003年3月25日（22歳）

・経歴：龍谷大平安高 - 青山学院大

・ドラフト：2024年ドラフト1位（ロッテ）

・2025年成績：108試合出場、打率.281（417打数117安打）、3本塁打、37打点、1盗塁

春季キャンプ序盤に右前腕屈筋損傷の診断を受け、戦線離脱を余儀なくされた西川史礁。侍ジャパンのサポートメンバーに選出されていたが、辞退が決まった。

青山学院大では、3年時から4番に定着するなど、世代屈指の強打者として君臨した西川。迎えた2024年ドラフト会議では、2球団が1位指名。抽選の末に千葉ロッテマリーンズへの入団が決まった。

ドラフト1位の期待通り、ルーキーイヤーから「1番・左翼」で開幕スタメンに抜擢された。

シーズン序盤はやや苦しみ、二軍調整も経験したが、最終的に規定打席をクリアした。

同年は108試合の出場で打率.281、3本塁打、37打点、リーグトップとなる27本の二塁打を放ち、新人王に輝いた。

プロ2年目の2026年は、さらなる飛躍が期待されたが、右腕の故障によってまさかの戦線離脱。

だが、2月前半と早期の離脱となり、開幕までに復帰できる見込みがあるのは、不幸中の幸いと言えるだろう。

