高校時代に二刀流で脚光を浴び1位入団。野手から投手へ転向したが一軍では登板機会が限られ停滞が続く。二軍では結果を示しており、2026年は序盤からアピール必須の勝負年となる。［1/6ページ］

二刀流ドラ1の現在地

根尾昂

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／85kg

・生年月日：2000年4月19日（25歳）

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2018年ドラフト1位（中日）

・2025年成績：4試合登板（5回2/3）、5奪三振、防御率7.94

2025年は中継ぎに専念するも、一軍では4試合の登板に終わるなど、振るわなかった根尾昂。投手転向5年目を迎える2026年は、背水の陣となりそうだ。

大阪桐蔭高では投打の二刀流で活躍し、3年時には甲子園春夏連覇を達成した。

世代屈指のプレーヤーと高い評価を得て、2018年ドラフト会議では4球団が1位指名。抽選の末に中日ドラゴンズへの入団が決まった。

内野手としてプロのキャリアをスタートさせたが、目立つ数字は残せず。高卒4年目の2022年シーズン途中に異例の投手転向を決断した。

同年は救援を中心に25試合に登板し、1ホールド、防御率3.41と能力の一端を示した。

ところが、翌2023年からは先発に挑戦するも、伸び悩むシーズンが続いた。

2025年は再びリリーフとして起用されたが、一軍では4試合の登板で防御率7.94と苦しんだ。

二軍では42試合登板、3勝3敗、防御率2.68と結果を残したが、プロ8年目を迎える2026年は、一軍での結果が求められる立場となる。

長打力を買われ開幕4番も任されたが、故障と不振で結果が出ず出場数は伸び悩んだ。覚醒を待つ声は大きい一方で若手台頭も進む。2026年は一軍で数字を残せるかが最大の焦点だ。［2/6ページ］

4番候補の苦闘

石川昂弥

[caption id="attachment_211654" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの石川昂弥（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／100kg

・生年月日：2001年6月22日（24歳）

・経歴：東邦高

・ドラフト：2019年ドラフト1位（中日）

・2025年成績：22試合出場、打率.139（72打数10安打）、1本塁打、5打点

2025年は開幕4番に抜擢されるも、期待に応えることができなかった石川昂弥。2026年で高卒7年目を迎えるだけに、いよいよ一軍での立場も危うくなってきている。

東邦高時代には世代屈指のスラッガーとして注目を集め、2019年ドラフト会議では3球団が競合。抽選の末に中日ドラゴンズへの入団が決まった。

プロ入り後は故障に泣いたシーズンもあったが、高卒4年目の2023年に規定打席をクリア。同年は121試合出場、打率.242、13本塁打、45打点をマークした。

飛躍の足掛かりを掴んだかに思われたが、翌2024年は82試合の出場で4本塁打にとどまった。

さらに、2025年は井上一樹監督に期待をかけられ、「4番・三塁」で開幕スタメン起用。しかし、シーズン序盤に二軍降格となった。

その後も一軍と二軍を行き来し、最終的に22試合の出場で打率.139、1本塁打、5打点という厳しい成績となった。

2026年は一軍での結果が求められており、正念場のシーズンとなりそうだ。

上位指名で期待を集めたが、故障も重なり一軍で打席数を得られず苦戦。守備の幅は広げたものの育成再スタートとなった。背番号復帰へ、2026年は攻守で数字を積み上げたい。［3/6ページ］

戦力外からの再起

津田啓史

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／88kg

・生年月日：2002年11月23日（23歳）

・経歴：横浜高 - 三菱重工East

・ドラフト：2023年ドラフト2位（中日）

・2025年成績：5試合出場、打率.000（3打数0安打）

2023年ドラフト会議で“13番目指名”と高い評価を受け、プロの世界に飛び込んだ津田啓史。しかし、結果を残すことはできず、2026年は育成選手として再スタートを切る。

横浜高、三菱重工Eastを経て、2023年ドラフト2位で中日ドラゴンズに入団。ルーキーイヤーは春季キャンプで一軍メンバーに抜擢されたが、右肩痛で戦線離脱を強いられた。

同年は一軍未出場に終わり、二軍でも80試合の出場で打率.234、13打点、8盗塁と苦しんだ。

プロ2年目の2025年は一軍デビューを果たしたが、5試合の出場にとどまり、3打席で3三振と苦しい結果に。

ファームでも89試合出場、打率.229、1本塁打、23打点、5盗塁といまひとつの結果に終わった。

守備面では内野の全ポジションをこなし、一定の成長を示したが、わずか2年で戦力外通告を受けた。

育成再契約を結んだ2026年シーズンは、背水の陣となるだろう。

二軍では打棒を発揮するが、一軍では確かな結果に結び付かず課題が残る。外野の競争も激しくなる中、大卒5年目の2026年は春からアピールを重ね、定着へのきっかけを掴みたい。［4/6ページ］

大卒スラッガーの壁

鵜飼航丞

[caption id="attachment_240821" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの鵜飼航丞（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／100kg

・生年月日：1999年5月30日（26歳）

・経歴：中京大中京高 - 駒沢大

・ドラフト：2021年ドラフト2位（中日）

・2025年成績：30試合出場、打率.189（53打数10安打）、1打点、1盗塁

近年はファームが主戦場となり、プロ1年目がキャリアハイとなっている鵜飼航丞。2026年は、一軍定着へ正念場のシーズンとなりそうだ。

中京大中京高、駒沢大で強打の外野手として活躍し、2021年ドラフト2位で中日ドラゴンズに入団。ルーキーイヤーから開幕一軍入りを果たした。

同年は59試合出場、打率.206、4本塁打、16打点を記録した。

さらなる飛躍が期待されたが、翌2023年は41試合の出場で打率.143、3本塁打、5打点と低迷。その後は一軍での出場機会が限られた。

プロ4年目の2025年は、二軍で77試合に出場し、打率.299、7本塁打、44打点、10盗塁の好成績をマーク。

しかしながら、一軍では30試合の出場で打率.189と苦しい結果に終わった。

中日は、昨秋のドラフト会議で花田旭など外野手を複数人指名。2026年で大卒5年目を迎えるだけに、ファーム暮らしを抜け出し、一軍の舞台で輝きを放ちたい。

遊撃の定位置を掴みかけたが、故障離脱と打撃不振で序列が後退。守備力は武器になるだけに、新戦力も加わる2026年は開幕から状態を上げ、レギュラー争いへ必ず再挑戦したい。［5/6ページ］

遊撃のレギュラー奪還へ

村松開人

・投打：右投左打

・身長／体重：172cm／80kg

・生年月日：2001年1月6日（25歳）

・経歴：静岡高 - 明治大

・ドラフト：2022年ドラフト2位（中日）

・2025年成績：54試合出場、打率.177（158打数28安打）、2本塁打、10打点、2盗塁

2024年には109試合に出場するなど、遊撃のポジションを掴みかけていた村松開人。しかし、2025年は不本意なシーズンを過ごし、ポジションを手放すことになった。

明治大では主に二塁手として活躍し、2022年ドラフト2位指名で中日ドラゴンズに入団。ルーキーイヤーから一軍に定着した。

同年は二遊間のレギュラー格となり、98試合に出場した。

翌2024年には正遊撃手の座を奪取し、自己最多の109試合に出場。打率.275（規定未満）、1本塁打、25打点、16犠打をマーク。

また、リーグトップの守備率.988を記録するなど、堅実な遊撃守備も光った。

だが、2025年は開幕から精彩を欠き、4月下旬には右脇腹痛で戦線離脱。5月下旬に一軍復帰したが、8月以降はファーム暮らしとなった。

最終的に同年は、54試合の出場で打率.177、2本塁打、10打点と低迷。

2026年シーズンは、ドラフト5位ルーキーの新保茉良など新たなライバルが加わっただけに、再び立場を取り戻したいところだ。

ドラフト1位入団も故障が続き、一軍での登板機会は限られたまま。二軍では勝ち星を重ねているだけに、即戦力ルーキーも加わる2026年は健康な状態で先発ローテに食い込みたい。［6/6ページ］

ドラ1右腕への試練

仲地礼亜

[caption id="attachment_249375" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの仲地礼亜（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／83kg

・生年月日：2001年2月15日（25歳）

・経歴：嘉手納高 - 沖縄大

・ドラフト：2022年ドラフト1位（中日）

・2025年成績：1試合登板（2回2/3）、1奪三振、防御率3.38

ドラフト1位入団も、ここ2シーズンは一軍での登板機会が限られている仲地礼亜。プロ4年目の2026年は、一軍での結果が求められる立場となる。

沖縄大では、3年春に出場した全日本大学野球選手権で好投を披露。瞬く間に注目を集め、2022年ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団した。

ルーキーイヤーから一軍の先発マウンドを経験。同年は9試合の登板で2勝5敗、防御率4.98を記録した。

さらなる飛躍が期待されたが、翌2024年は初登板の5月26日のヤクルト戦で、アクシデントにより1イニングで降板。

その後も故障を繰り返し、わずか1試合の登板でシーズンを終えた。

2025年は開幕からファームが主戦場となり、8月26日に満を持して一軍マウンドに上がったが、危険球により3回途中で降板。

二軍では15試合登板、8勝6敗、防御率2.81の好成績を残したものの、一軍ではこの1試合の登板にとどまった。

2026年シーズンはドラフト1位の中西聖輝、同2位の櫻井頼之介ら即戦力ルーキーも加わるだけに、正念場となりそうだ。

【了】