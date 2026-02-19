デスクワークやスマートフォンの長時間使用で、首や肩の重みに悩まされている方は少なくないでしょう。そんな現代人の「もっと楽になりたい」という切実な願いに応えるべく、MyComfortから究極の脱力と安らぎをもたらす「ネックリラックスピロー やすらぎ」が新登場しました。

「たった5分寝るだけで、じんわりと首が伸び、一日の疲れがスッと抜けていくような心地よさ」――私も最初は半信半疑でしたが、実際に触れてみて、このピローがシリーズ累計100万個突破のMyComfort史上「最高のリラックス」と称される理由が分かりました。この記事では、あなたの日常に「やすらぎ」をもたらすこの革新的なアイテムの秘密を深掘りしていきます。

現代人の首・肩悩みに終止符を！MyComfort「やすらぎ」誕生

PC作業、スマートフォンの使用、長時間のデスクワーク…。現代社会で生活する私たちは、知らず知らずのうちに首や肩に負担をかけ、「首こり」「肩こり」「休息不足」といった悩みを抱えています。そんなあなたの救世主となるのが、シリーズ累計販売100万個を突破した大人気ブランドMyComfort（マイコンフォート）から満を持して発売されるネックリラックスピロー「やすらぎ」モデルです。

2026年2月24日（火）より販売開始されるこの新アイテムは、私たちの「休息」にどのように貢献してくれるのでしょうか。究極の“脱力”体験へ誘う「やすらぎ」モデルの魅力に迫ります。

なぜ「やすらぎ」は“究極の脱力”を叶えるのか？その秘密を徹底解剖

「1日5分、置いて寝るだけ」という手軽さで、首・肩にアプローチするMyComfortのネックリラックスピロー。その最新作「やすらぎ」モデルは、「ながらケア」の極致を追求しています。既存モデルが「首を伸ばす」感覚にフォーカスしていたのに対し、「やすらぎ」はさらに一歩踏み込み、「首を安心して預ける」という点に着目。

無理にストレッチするのではなく、じんわりと、そして自然に首を解放することで、誰もが心地よい休息へと没入できるような設計になっているのです。

「やすらぎ」モデルの基本情報

まずは、その概要から見ていきましょう。

: ネックリラックスピロー（やすらぎモデル): グレー: ポリウレタン: 綿100％: （約）W280㎜×D160㎜×H110㎜: 330g

落ち着いたグレーのカラーは、どんなインテリアにも馴染みやすく、わずか330gという軽さも持ち運びに便利で魅力的です。

あなたの首と肩が喜ぶ！「やすらぎ」が誇る３つのこだわり

「やすらぎ」モデルが、なぜこれほどまでに「脱力」を追求できるのか。その秘密は、以下の3つの特徴に隠されています。

1. 無意識のリラックスを誘う独自設計の低反発素材

「やすらぎ」モデルの心臓部とも言えるのが、ドイツの第三者機関IGRによって人間工学的に高い評価を得た「メモリーフォーム」を採用した独自開発の低反発素材です。体温や体重に反応してゆっくりと形状が変化し、体にぴったりとフィットすることで、首や肩に余計な力がかからず、まるで水に浮かんでいるかのように自然とリラックス状態へと導きます。

さらに、この枕には前後に異なる傾斜角度が設けられています。

: 初心者の方や、とにかくリラックスしたい時に。: しっかりと首をリフレッシュしたい時に。

その日の気分や首の調子に合わせて使い分けられる2WAY仕様は、非常にコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

2. どんな体型にも寄り添う医療機器レベル*のフィットガイド

「枕って、自分の体に合うものを見つけるのが本当に難しい…」そう感じたことはありませんか？「やすらぎ」モデルは、そんな悩みに応えるべく、首から肩にかけて自然に沿うような「フィットガイドカーブ」を採用しています。頭の重みを利用し、首が浮きすぎず、かといって沈み込みすぎない絶妙なバランスを保つ独自設計です。

この設計は、医療機器にも求められる厳しい品質管理基準「ISO13485マネジメントシステム」を導入した工場で製造されています。製品自体は医療機器ではありませんが、その製造背景からくる品質への信頼感は非常に高いです。まるでオーダーメイドのように、あなたの首に寄り添ってくれる感覚は、それだけで安らぎをもたらすでしょう。

3. いつでも清潔！洗濯可能なコットン100%抗菌加工カバー

毎日使うものだからこそ、清潔さは非常に重要です。「やすらぎ」モデルのカバーは、通気性が良く肌に優しいコットン100%。デリケートな肌の方でも安心して使えます。さらに、抗菌加工が施されているため、汗をかきやすい季節でもいつも清潔さを保てます。洗濯機で気軽に洗えるので、忙しい現代人にとって何よりもありがたい配慮です。

3,790円（税込）は、休息への賢い投資

気になる価格は3,790円（税込）。毎日たった5分使うだけで、首や肩の「脱力」をサポートし、心身のリラックスを促してくれると聞けば、この価格は決して高くないどころか、むしろ非常にコストパフォーマンスに優れていると私は思います。

独自開発の低反発素材

2WAYの使い心地

医療機器レベルの品質管理

肌に優しい抗菌コットンカバー

手軽な「ながらケア」

これだけの要素が詰まっていて、この価格は、日々の疲れを癒やし、質の高い休息を手に入れるための賢い投資と言えるのではないでしょうか。

MyComfort（マイコンフォート）ブランドについて

「手の届く、最高級の快適を。」をコンセプトに「解放美」をテーマとした製品を提供しているMyComfort。そのフラッグシップ商品である「ネックリラックスピロー」は、1日で2,000個もの販売を記録し、Amazonネックピロー部門で連続1位、楽天市場の全2億商品中で1位を獲得したこともある大ヒット商品です。

MyComfortを運営する株式会社EICRITは、2024年4月に株式会社ACROVEの「ECロールアップ事業」によってグループに加わりました。株式会社ACROVEは、Forbes 30 Under 30 Asia 2024 にも選出されるなど、その実績は折り紙つき。このような背景を持つ企業のブランドであれば、製品の品質や今後の発展にも大いに期待ができますね。

「やすらぎ」モデルはどこで手に入る？

「やすらぎ」モデルは、2026年2月24日（火） より、以下のECモールで順次販売が開始されます。

Amazon

楽天市場

公式サイト

普段利用しているサイトから手軽に購入できるのは嬉しいポイントです。オンラインストアでは、詳細な商品情報や利用者のレビューなども参考にできるので、購入前にじっくり検討するのも良いでしょう。

まとめ：あなたの日常に「やすらぎ」を

「1日5分置いて寝るだけ」で、首・肩に究極の“脱力”体験をもたらすMyComfortのネックリラックスピロー「やすらぎ」モデル。

: 忙しい現代人の「休息不足」に寄り添う、リラックス特化型の「ながらケア」アイテム。: 独自低反発素材の2WAY仕様、医療機器レベルのフィットガイド、清潔なコットン100%抗菌カバー。: 3,790円（税込）で、日々の疲れを癒やすための賢い投資。: Amazon、楽天、公式サイトなどで2月24日より順次販売開始。

私自身も、日々の生活で首や肩の凝りに悩まされている一人として、この「やすらぎ」モデルには大変期待しています。無理なく続けられる「ながらケア」で、あなたの日常にも「やすらぎ」を取り入れてみませんか？ぜひこの機会に、MyComfortの新しい「やすらぎ」を試してみてください。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。