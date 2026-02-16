あなたも一度は「大谷選手に会いたい！」と思ったことはありませんか？ニューバランス原宿の「The New Balance Baseball POP-UP Store」は、そんな夢を叶える特別な空間かもしれません。この記事では、大谷翔平選手の限定コレクションからサイン入りシューズの展示、そしてまるで球場にいるかのような体験まで、ポップアップの魅力を徹底解説！ファンならずとも、きっと胸が高鳴るはずです。

ニューバランス原宿が「野球の聖地」に！大谷翔平POP-UPの全貌

野球ファンの皆さん、そしてスポーツとファッションを愛する皆さん、心躍るニュースが飛び込んできました！あのニューバランスが、フラッグシップストアであるニューバランス原宿を、期間限定で「野球の聖地」へと変貌させます。単なるスポーツ用品店という枠を超え、「The New Balance Baseball POP-UP Store」として、野球が持つ豊かなカルチャーを全身で感じられる空間が誕生するのです。

私もこの情報を見て、すぐに「これは見逃せない！」と興奮しました。大谷翔平選手をはじめとするトップアスリートたちの息吹を感じられる展示や、ここでしか手に入らない限定アイテムの販売、さらには球場の臨場感を再現した体験コンテンツまで。一体どんな魅力が詰まっているのでしょうか？一緒にその詳細を見ていきましょう！

イベント概要と特別な展示

ニューバランス原宿の1階「Stage」エリアで開催されるこの特別なイベントは、2026年2月16日（月）から3月22日（日）までの約1ヶ月間。期間中は、お店を訪れる誰もが「ベースボールカルチャー」の深さに触れられるよう、趣向を凝らした演出が施されています。

店内では、ニューバランスファミリーである大谷翔平選手のほか、2026年から新たに加わった横浜DeNAベイスターズの牧秀悟選手、広島東洋カープの小園海斗選手といった日本を代表する選手たちの特別展示やサイン入りシューズが披露されます。世界のトップアスリートたちの活躍を支えるニューバランスの取り組みを間近で感じられるのは、ファンにとってはたまらない体験ですよね。

五感で楽しむ！体験型コンテンツで盛り上がろう

2026年2月16日（月）〜 3月22日（日）ニューバランス原宿 1F「Stage」エリア東京都渋谷区神宮前4－32－1611：00～19：00（不定休）

このPOP-UPストアでは、ただ商品を見るだけでなく、実際に体験できるコンテンツが充実しています。私が特に注目したのは、以下の2点です。

球場の興奮を再現！臨場感あふれるフォトブース

まるで本物の球場にいるかのような体験ができるフォトブースが登場します。ボールが投げる音、バットがボールを捉える音…思わず「おおっ！」と声が出てしまいそうなほどリアルな音響演出は、まさに臨場感たっぷり。

撮影した写真はプリントシールとして持ち帰ることができるので、訪れた記念にもぴったりです。ただ撮るだけでなく、体験として記憶に残るフォトブースは、SNS映えも間違いなし！これは、野球好きならずとも、ぜひ一度体験してほしいですね。

限定アイテムが当たる！ワクワクの「ガチャガチャ」

ガチャガチャって、いくつになってもワクワクしますよね！ここでは、ニューバランスと大谷翔平選手が共同開発した「The Ohtani Signature Collection」のアパレルまたは「Ohtani 1シューズ」を購入すると、ガチャガチャ参加コインが1枚もらえます。

景品には、ニューバランスベースボールアスリートたちのオリジナルステッカーや、応援グッズなど、ここでしか手に入らないレアアイテムが多数。これはもう、コレクションの購入とガチャガチャの両方を楽しみにするしかないでしょう！

大谷翔平選手の世界観を纏う「The Shohei Ohtani Signature Collection」

今回のPOP-UPストアの目玉となるのが、大谷翔平選手とニューバランスが共同開発した「The Shohei Ohtani Signature Collection」の最新作です。大谷選手の「24時間・365日」妥協なき姿勢を体現するこのコレクションは、ゲームデー、トレーニング、ライフスタイルの3つのカテゴリーで構成されています。

アスリートはもちろん、私たちファンも、大谷選手の持つアスリート性、スタイル、そして何よりそのスピリットを日常のあらゆる瞬間に感じられるようデザインされているのが素晴らしいですね。

POP-UPストア限定！「Made in USA」のプレミアムTシャツ

特に注目したいのは、POP-UPストアの開催と同時に発売される「大谷翔平シグネチャー Made in USA ショートスリーブTシャツ」です。

このTシャツは、高品質なコットン100%の195gスムースニット素材を使用。肌触りの良さとしっかりとした着心地が期待できます。デザインは、大谷選手の「二刀流」をイメージしたグラフィックと、彼の活躍の地である「東京」を表す「TYO」の文字を組み合わせたもの。さらに、大谷選手が着用予定のスパイクやシグネチャーロゴをあしらったデザインも登場します。

価格は11,000円（税込）。Made in USAの品質、コットン100%の素材感、そして何より大谷翔平選手との共同開発という希少性を考えれば、十分納得できる価格だと私は思います。

この特別なTシャツは、ニューバランス原宿、ニューバランス心斎橋、ニューバランス大谷翔平シグネチャーコレクション期間限定店（成田空港）、そしてニューバランス公式オンラインストアでの限定販売です。

WT(ホワイト), BK(ブラック), TNW（チームネイビー）

※TNWカラーはスパイクデザインのTシャツのみ

S,M,L,XL,2XL,3XL

その他のラインナップは、ぜひ特設サイトでチェックしてくださいね。

ニューバランスが描く「ベースボール」の未来

今回のPOP-UPストアや大谷選手とのコラボレーションを通じて、ニューバランスが単なるスポーツブランドではないことが改めてわかります。1906年の創業以来、マサチューセッツ州ボストンに本社を置くニューバランスは、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としてきました。

特に、今回のMade in USAのTシャツのように、「国産比率が70%以上含まれる」「MADE in U.S.A.」フットウェアに象徴されるクラフトマンシップへのこだわりは、ブランドのDNAそのものと言えるでしょう。質の良いものを長く使い続ける。そんな考え方にも通じる、丁寧なものづくりがニューバランスの魅力だと、私は感じています。

野球界においても、大谷選手だけでなく、牧秀悟選手や小園海斗選手といった若き才能をサポートすることで、ブランドの情熱と哲学が伝わってきます。彼らのプレーを通して、ニューバランスのテクノロジーやデザインがどのように進化しているのか、これからも注目していきたいですね。

原宿だけじゃない！全国各地の期間限定POP-UP情報

「原宿はちょっと遠いな…」と感じた方もご安心ください！今回のニューバランス原宿での開催期間と前後して、国内各地でも期間限定のPOP-UPが展開されます。

お近くの店舗をチェックして、この特別な機会にニューバランスのベースボールカルチャーに触れてみてはいかがでしょうか？

国内各地の期間限定POP-UPストア一部

ABC-MART GRAND STAGE GINZA：2月26日～3月11日

ABC-MART GRAND STAGE イオンモール新利府南館店：2月26日～3月11日

ABC-MART GRAND STAGE 新京極店：2月26日～3月11日

ABC-MART GRAND STAGE ららぽーと福岡店：2月26日～3月11日

ABC-MART GRAND STAGE 浦安パルコシティ店：2月26日～3月11日

Alpen TOKYO：2月27日～3月18日

atmos 新宿店：2月25日～3月10日

エルブレス新宿店POP-UP：2月21日～未定

スーパースポーツ ゼビオ 天王寺あべのHoops店POP-UP：2月27日～3月10日

スーパースポーツ ゼビオ 奈良橿原店 POP-UP：2月27日～3月15日

スーパースポーツ ゼビオ 広島福屋百貨店 POP-UP：3月5日～3月11日

スーパースポーツ ゼビオ ダイバーシティ東京 プラザ店POP-UP：2月27日～3月22日

スーパースポーツ ゼビオ 渋谷モディPOP-UP：2月25日～3月10日

スーパースポーツ ゼビオ エミフル松前POP-UP：2月27日～3月15日

スーパースポーツヴィクトリア イオンモールむさし村山店POP-UP：3月2日～3月18日

※店舗により取り扱い商品は異なりますので、事前にご確認ください。

まとめ

ニューバランス原宿で開催される「The New Balance Baseball POP-UP Store」は、大谷翔平選手ファンはもちろん、野球好き、スポーツファッション好き、そしてニューバランスブランドのファンにとって、見逃せないイベントです。

最新コレクションに触れ、球場の臨場感を味わい、限定アイテムを手に入れるチャンス。ぜひこの機会に、ニューバランスが提案する新しい「ベースボールカルチャー」の世界を体験してみてください。

ニューバランスの最新情報や会員サービス「myNB」もぜひチェックしてくださいね。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。