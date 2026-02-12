【心理テスト】自分では気づかない「意外な弱点」も？ “梅の香り”でわかる!? あなたの「試験本番の集中力」チェック

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「梅」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 煌珠（こうじゅ）さん）とても良い天気だったので、散歩をすることにしたあなた。歩いていると、どこからか梅の香りが漂ってきました。さて、あなたが梅の香りに気づいたのは、どのタイミングでしたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1．曲がり角を曲がった瞬間2．立ち止まって深呼吸した時3．「いい香り」と誰かが言ったら4．歩いているうちにじわじわとこの心理テストでわかることは、あなたの「試験本番の集中力」です。「梅の花」は「学問や技能の向上」を示しています。ここで思い浮かべたシチュエーションによって、あなたがテストなどの「いざ！」という時に、どんな風に集中力を発揮できるかがわかってしまうのです。環境が変わった瞬間に、スイッチが入るあなた。試験開始の合図とともに、一気に集中モードに突入できます。問題用紙を開いた瞬間から頭がフル回転。ただし、長時間の試験では途中で息切れがちかも。ペース配分に注意して、うまく加減しましょう。意識的に気持ちを切り替えることで集中できるあなた。試験前に深呼吸したり、軽くストレッチしたりすることで本領発揮できます。一方で、そうしたルーティンができないと焦ってしまうことも。本番では、短めに出来ることを用意しておくと安心です。周りの声や雰囲気に影響されやすいあなた。試験会場の緊張感や他の人の鉛筆の音が、逆に集中力を高めるきっかけになります。ですが、周りが気になりすぎると実力が出せないことも。自分のペースを保つ意識を持てれば、さらに力を発揮できるはず。時間をかけて徐々に集中していくあなた。最初は少し緊張していても、問題を解き進めるうちに調子が出てくるタイプです。長い時間をかけて取り組む試験に強く、後半になるほど本領を発揮します。焦らず自分のリズムで取り組むことが、成功の鍵です。自分に合った集中の仕方で、試験本番に臨んでください。■監修者プロフィール：煌珠（こうじゅ）東京・池袋占い館セレーネ所属。25年間、夜の社交場のママを務めた経験を活かし、タロットやオラクルカード、数秘術など相談内容に合わせて、豊富な占術を駆使し望む未来へ後押しする。電話占いメルでも活躍。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/