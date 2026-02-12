AFC U17アジアカップサウジアラビア2026の組み合わせ抽選会が12日に行われ、U－17日本代表はグループBで、U－17インドネシア代表、U－17中国代表、U－17カタール代表と同居した。

2026年5月5日から同月22日にかけて開催されるU17アジア杯は、16カ国を4つのグループに分けたリーグ戦を実施した後、各グループの上位2カ国が決勝トーナメントに進出する。また、上位8カ国（つまり決勝Tに進出した8カ国）には、FIFA U－17ワールドカップカタール2026の出場権が与えられる。

そして、5大会連続のU－17W杯出場と、2大会ぶりのU17アジア杯優勝を目指すU－17日本代表はグループBに入り、U－17インドネシア代表、U－17中国代表、U－17カタール代表と対戦することが決定した。

組み合わせは以下の通り。

グループA：サウジアラビア、タジキスタン、タイ、ミャンマー

グループB：日本、インドネシア、中国、カタール

グループC：韓国、イエメン、ベトナム、UAE

グループD：ウズベキスタン、オーストラリア、インド、北朝鮮

また、U－17日本代表を率いる小野信義監督は、組み合わせが決定したのに際して、以下のようにコメントを残している。

「AFC U17アジアカップのドローが終わって、いよいよ始まるなと感じた。どの相手の事を考えても簡単な組み合わせではないが、自分たちのやるべきことをグループステージでできれば、ノックアウトステージに進める事ができると信じている。アジアで6試合をやりきるために、大会までの残りの期間でスタッフ、選手で最高の準備をして大会に臨みたい」