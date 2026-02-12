パーソルホールディングスは、同社のFR推進室が全面協力した書籍「お仕事やりがい図鑑」(全6巻)をGakkenより刊行したと発表した。

「お仕事やりがい図鑑」は、世の中に存在する多様な仕事をイラスト図解で紹介し、その仕事にどのようなやりがいがあるのかを分かりやすく伝えるシリーズ。全6巻に掲載された職業は300種類以上に及び、有名な仕事の意外な側面や、あまり知られていないが魅力的な職業など、新たな“はたらく”を発見できる構成となっている。

今回の刊行は、パーソルグループが推進する「FR(Future Generations Relations)」活動の一環として実施されたもの。同社は、将来世代を重要なステークホルダーと位置付け、対話を通じて「はたらくがワクワクする未来」をテーマに取り組みを進めている。

FR推進室は、子どもたちが将来の職業選択にプレッシャーを感じるのではなく、多様な仕事と価値観に触れながら「考えてもいい」「迷ってもいい」と思える心の余白を持てるようにすることが大切だとコメントしている。また、仕事には肩書きや数字では測れない意義があることを伝え、子どもたちが自らの価値観を軸に未来を選んでいく後押しとなることを期待しているという。

書籍は各巻3,085円で発売。2026年2月5日より書店およびオンラインで入手可能となっている。