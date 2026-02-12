ライオンは3月18日、「NANOX one 抗菌×時短」(オープン価格)を全国のイオングループで発売する(一部店舗では取り扱いがない場合がある)。

「NANOX one 抗菌×時短」(オープン価格)

日本では単身世帯および夫婦のみ世帯が全体の約6割を占め、共働き世帯は1,200万世帯に達している。こうしたライフスタイルの変化により、家事においても効率性や時短への関心が一段と高まっている。同社調査でも、84%が「洗濯は短時間で済ませたい」と回答しており、洗濯における時短ニーズの高まりが明らかになった。

こうした背景を受け、「NANOX one」ブランドから、すすぎ0回で洗濯がわずか15分で完了し、高い抗菌効果でニオイを抑制する衣料用洗剤が登場する。同商品は、本体大580gとつめかえ用超特大970g(いずれもオープン価格)の2種類を展開する。

すすぎ0回を実現、洗濯がわずか15分で完了

少量で効果を発揮する界面活性剤と、汚れを包んで落とす洗浄ポリマー等を組み合わせた新技術によって、泡立ちを抑えてさっと汚れを落とせる、すすぎ0回洗濯を実現した。洗濯工程の約7割を占めるすすぎ工程がカットできて時短になるため、早く終わらせたい夜やあわただしい朝、忙しい日のすきま時間などに適した商品となっている。

洗濯工程に占めるすすぎ工程のイメージ

すすぎ0回でもいつも通り洗濯ができる

すすぎ0回でも同社従来濃縮洗剤(すすぎ1回時)同等の洗浄力がある。さらに、抗菌効果を最大限引き出すので(抗菌試験にて確認済み)、イヤなニオイを抑制できる。また、すすぎ0回でも泡残りなく、洗剤残りの心配はない。

すすぎ0回洗濯で、環境への負担を軽減

すすぎ0回洗濯により、すすぎ2回洗濯時と比較して、水使用量・電力使用量を約5割削減することができる。また、本体ボトルは回収されたペットボトル等からリサイクルされた100%リサイクルPETを採用している。