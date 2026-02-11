プロ野球において、公式SNSのフォロワー数は「今、どれだけ球団が“見られているか”」を測るひとつの指標になりつつある。試合結果だけでなく、選手の素顔、舞台裏、動画コンテンツなど、球団の発信力そのものがファン層の広がりに直結する時代だ。

本記事では、X（旧Twitter）・Instagram・YouTubeの3媒体における球団公式アカウントを対象に、各媒体の順位に応じてポイントを付与し、その合計点でランキング化。残念ながら数字が思わしくなかったワースト6球団をピックアップした。（フォロワー数は2月10日時点のもの）

集計方法

対象：球団公式アカウントのみ

媒体：X / Instagram / YouTube

総合順位：各媒体で「1位=12点、2位=11点…12位=1点」を付与し、3媒体の合計点で決定

同点の場合：3媒体のフォロワー総数（万人換算）の多い方を上位［1/6ページ］

ワースト6位：横浜DeNAベイスターズ

[caption id="attachment_245778" align="aligncenter" width="530"] ＤｅＮＡの球団旗[/caption]

公式SNSフォロワー総数：135.5万人

X：53.9万（2点）

Instagram：37.4万（7点）

YouTube：44.2万（10点）

総合：7位（19点）

近年、観客動員数がうなぎのぼりの横浜DeNAベイスターズだが、SNSのフォロワー数は7位に位置している。

Xのフォロワー数はやや少なく、2点止まりとなった。「広報カメラ」として選手に密着した映像はもちろん、春季キャンプの練習模様も積極的に発信中だ。

Instagramでは選手の真剣な表情がアップされているほか、球場内の「エモい」写真をアップ。ファンからの支持も高い。

YouTubeも定期的に更新されており、ファンからの質問に選手が答えるコーナーが人気。若手からベテラン、さらに相川亮二監督までが出演し、間接的なファンとの交流を図っている。

DeNAは2025年にチームを支えたアンソニー・ケイ、アンドレ・ジャクソンが移籍し、一部では苦しい戦いも予想されている。

それでも近年の人気上昇が目覚ましく、横浜スタジアムが満員になる試合も珍しくない。ファンの声援を支えに、2026年こそ優勝を目指す。

ワースト5位：オリックス・バファローズ

[caption id="attachment_249310" align="aligncenter" width="530"] オリックスの球団旗（写真：産経新聞社）[/caption]

公式SNSフォロワー総数：131.9万人

X：58.6万（4点）

Instagram：44.0万（8点）

YouTube：29.3万（5点）

総合：8位（17点）

ユニフォームの独自性でも話題を集めるオリックス・バファローズは、8位という順位になった。

Xではキャンプの様子や選手の練習風景などを発信している他、ハッシュタグを積極的に活用し、選手の素顔を発信。

身長2メートル超えで話題の新加入選手、ショーン・ジェリーと、身長171cmの宮城大弥が二人で笑顔を見せながら並ぶ写真もアップされていた。

Xとは異なり、Instagramでは選手のスーツ姿の投稿など、オシャレな写真が多い。より個人にフォーカスした発信も特徴の一つと言えるだろう。

YouTubeではブルペン投球やライブBPなどの様子に加え、オリックス・バファローズ球団公式ダンス＆ヴォーカルユニット『BsGravity』の動画が投稿されている。

一時は観客動員に苦しむ時期もあったが、リーグ3連覇をきっかけに増加。SNSのフォロワー数増加も実現させたいところだ。

ワースト4位：東北楽天ゴールデンイーグルス

[caption id="attachment_245780" align="aligncenter" width="530"] 東北楽天ゴールデンイーグルス半旗（写真：産経新聞社）[/caption]

公式SNSフォロワー総数：119.6万人

X：73.0万（5点）

Instagram：25.7万（5点）

YouTube：20.9万（2点）

総合：9位（12点）

第9位にランクインした東北楽天ゴールデンイーグルスは、YouTubeのフォロワー数に苦戦している。

Xのフォロワーは70万人超えとなっており、春季キャンプの写真や動画、グッズ情報などを幅広く発信。選手に近い距離感での動画が1つの魅力だ。

Instagramはストーリー機能を積極的に活用。真剣な表情から笑顔まで、選手のありのままの姿が発信されており、ファンの心を掴んでいる。

YouTubeでは監督会見、試合ハイライト、ヒーローインタビューといったコンテンツを網羅。

始球式の裏側に迫った動画は再生回数が伸びている一方、ハイライトなどは再生回数が1万を下回っている状況だ。

4年連続で4位に沈んでいるが、オフにはメジャーリーガーの前田健太が加入。今一度、東北のファンからの支持を集めるために、結果が求められる1年と言える。

ワースト3位：東京ヤクルトスワローズ

[caption id="attachment_249311" align="aligncenter" width="530"] 東京ヤクルトスワローズの球団旗（写真：産経新聞社）[/caption]

公式SNSフォロワー総数：118.6万人

X：80.1万（7点）

Instagram：10.7万（1点）

YouTube：27.8万（4点）

総合：10位(12点)

Xのフォロワー数は上位につけているが、Instagramのフォロワー数が最少の東京ヤクルトスワローズは、10位に位置する結果となった。

Xは84万人以上のフォロワーを擁し、12球団全体でも上位に食い込んでいる。

ファミリーの雰囲気が強い球団だけに、和気あいあいとした投稿はファンからも人気だ。

YouTubeの登録者数は下位に沈んでいるが、選手がグラウンドからクラブハウスへ移動する際にコメントを残す「すわほーカメラ」など、独自性も打ち出している。

順位を押し下げる要因となったのがInstagramのフォロワー数だ。12球団で最少の10万人前後となっており、まだまだ伸び代が残されていると言える。

Xでの拡散力を維持しつつ、Instagramでの発信力をどこまで底上げできるのか。チームの順位も含め、SNSでの発信力強化にも期待がかかる。

ワースト2位：埼玉西武ライオンズ

[caption id="attachment_245782" align="aligncenter" width="530"] 埼玉西武ライオンズの球団旗（写真：産経新聞社）[/caption]

公式SNSフォロワー総数：99.2万人

X：54.9万（3点）

Instagram：20.5万（3点）

YouTube：23.8万（3点）

総合：11位（9点）

近年は苦しいシーズンが続く埼玉西武ライオンズ。SNSの数字においても、苦戦を強いられている状況だ。

Xでは春季キャンプの様子を発信中。動画コンテンツも多数投稿されているが、他球団のXと比較するとリポスト、いいねの数は少なくなっている。

Instagramでの発信は、写真だけではなくリールを含めて多く見られる。シーズン中の更新が少ない球団もあるが、継続した発信により、今後のフォロワー数が増加する可能性もあるだろう。

YouTubeでは「選手密着」などの特集もあり、決してコンテンツの質が低いわけではない。各種SNSとの連携を強化するなどの対策で、まだまだ増加の余地があるはずだ。

新たな顔となるスター選手の育成、そして発信の両方が望まれている2026年シーズンの西武。

良い選手は揃っているだけに、ベテランや若手有望株の個性、素顔をSNSなどを通じて発信し、フォロワー数増加を実現させたい。

ワースト1位：広島東洋カープ

[caption id="attachment_249309" align="aligncenter" width="530"] 広島カープのマスコット、スラィリー（写真：産経新聞社）[/caption]

公式SNSフォロワー総数：24.0万人

Instagram：14.0万（2点）

YouTube：10.0万（1点）

総合：12位（3点）

12球団で唯一、公式Xを開設していない広島東洋カープ。SNSのフォロワー数は伸び悩んでいる状況だ。

Instagramでは写真、動画ともに発信を続けている。また、かつて広島でプレーし、現在は広報を務める松本高明氏のアカウントもあり、フォロワー数は24万人に迫る勢いだ。

一方、やや寂しく感じられるのがYouTubeでの発信。動画の再生回数が少ないわけではないが、他球団のYouTubeに比べると更新頻度が低い。

新入団選手の密着動画、春季キャンプの模様も配信しているが、コンテンツが多いとは言い難い状況である。

公式Xがないだけに、リアルタイムの情報はInstagram一択になっている部分も、改善の余地があると言えるだろう。

広島県内では圧倒的な人気を博していたが、2025年は空席が目立つ試合もあった広島。SNSのフォロワー数増加も喫緊の課題の1つである。

【了】