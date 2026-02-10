AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第7節が10日に行われ、サンフレッチェ広島（日本）とジョホール（マレーシア）が対戦した。

昨年9月から開幕している2025－26シーズンのACLEは、ここまでリーグステージの6試合を消化。広島はここまで3勝2分1敗の3位に位置しており、リーグステージの突破はほぼ手中に収めている。6日に行われた明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST第1節のV・ファーレン長崎戦では、3－1で勝利を収め、バルトシュ・ガウル体制での初陣を勝利で祝うことに。アジアの舞台でも白星を手にし、2026年の好スタートを切りたいところだ。

試合はアウェイのジョホールがいきなり先制に成功。3分、山﨑大地のGKへのバックパスが短くなると、マルコス・ギリェルメが反応。そのままGKとの1対1を制し、ゴールに流し込んだ。それでも16分、ジョホールのホナタン・シルバがゴールライン上でハンドを犯し、1発退場。広島は数的有利かつPKを獲得し、同点のチャンスを迎える。そしてこのPKを鈴木章斗が冷静に決め切り、試合を振り出しに戻す。

その後、広島ペースで時間が進み、追加点を奪えずにいると、44分にはジョホールにチャンス。広島の左サイドを突破され、グラウンダーのクロスからピンチを迎えるが、シュートは枠を外れ、1－1で試合を折り返す。

後半に入り47分、前田直輝の鋭いFKに鈴木がヘディングシュートで合わせ、逆転に成功。広島が後半の早い段階で1歩前に出る。直後には後半から出場のジャーメイン良に2度のチャンスが来るなど、広島は攻撃の手を緩めず、追加点を目指す。



数的有利を生かす広島はボールを回し続け、シュートチャンスを作り続けるが、3点目を挙げることはできず、このまま2－1で試合終了。勝ち点を「14」に伸ばし、リーグステージ突破を決めている。

次戦は17日に行われ、広島は敵地でFCソウル（韓国）と、ジョホールはホームでヴィッセル神戸（日本）とそれぞ対戦する。

【スコア】

サンフレッチェ広島 2－1 ジョホール

【得点者】

0－1 3分 マルコス・ギリェルメ（ジョホール）

1－1 18分 鈴木章斗（PK/サンフレッチェ広島）

2－1 47分 鈴木章斗（サンフレッチェ広島）

【動画】新加入の鈴木章斗が公式戦2連発！



