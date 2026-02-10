今日の運勢は？ ★2026年2月11日（水・祝）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月11日（水・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月11日（水・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？今できることを精一杯行うようにすると◎。あなたの姿勢を見て、周りの人も意識が高くなるようです。ヘアスタイルやファッションなどを変えてみるのもアリ。新しい自分をたくさん見つけてみましょう。今日は、周囲とのコミュニケーションが円滑に進むようです。日ごろ考えていたことなど、伝えてみるのも良いでしょう。困ったときに、そっと手を差し伸べてくれるような人もいるみたい。好きなことを思いっきり楽しめそう。休みの人は友人たちと遊ぶのもおすすめ。恋愛も好調で、懐かしい人との再会で恋のチャンスが訪れるかも。自分磨きを始めてさらに自信をつけていくと良いでしょう。人との関わりが活発になっていくようです。友人や知人から色々な情報なども教えてもらえそう。急に顔が思い浮かんだ人がいれば、あなたから連絡をとってみると良いでしょう。恋愛をする意欲が高まってきているようです。楽しむ気持ちを大事にしながら、気になる相手とコミュニケーションをとってみると良いでしょう。プライベートで楽しみができると、仕事なども頑張れそう。家で過ごすよりも、外へ出てみると良いことがありそう。日ごろ運動不足ならば、ジョギングやウォーキングなどをしてみるのもいいかも。代謝が上がれば免疫力も高まりそう。健康を意識して過ごしてみましょう。新しい仕事を任されるなど、公私ともに忙しくなりそう。事前の準備をしっかり行っておくと良いでしょう。短期目標を決めるのも◎。達成したときのご褒美も忘れずに。上手く自分をコントロールしてみて。にぎやかな場所で長時間過ごすと思った以上に疲れてしまいそう。出かける場合は、早めに切り上げるとよさそう。ヒーリングミュージックなどを聴きながら自宅でのんびりと過ごしてみましょう。今日は、無理にコントロールしようとせず自然な流れを大事にしてみると良いでしょう。その方が恋愛面においても良い影響があるようです。メイクやファッションなどはシンプル・イズ・ベストを意識してみて。身近な場所での交流を大事にしましょう。近所の人に会ったら、しっかりと挨拶をするようにしましょう。長めの散歩などするのもおすすめ。行き当たりばったりの中で、心が温まるような出来事が起こる予感。言いたいことが言えないなど、ちょっと我慢するような場合がありそう。気にしすぎても上手くはいかなそうなので、気分を入れ替えるようにしましょう。お気に入りのチョコや飲み物でほっと一息入れてみて。気持ちをリラックスさせると家事や勉強などがはかどりそう。午前と午後でやることを決めて、テキパキ片付けていくと良いでしょう。休憩時間も忘れずに。昼寝や家族との団らんなどで癒やされて。温度管理や湿度調整などを行い、部屋で快適に過ごせる工夫をしましょう。効率のよいことをしなければならないような、焦りに近い感情を抱く人もいるかもしれませんが、今は一呼吸を。自分自身と向き合う時間も大切にしてみて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/