守備力と走力を武器に球界屈指の中堅手として評価され、FA市場でも主役級と見られた外野手。だが、直近シーズンの打撃低迷と補強事情などが重なり、移籍先が決まらず。最終的に残留を選んだ。/strong>

主役級FAの誤算

辰己涼介

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／74kg

・生年月日：1996年12月27日

・経歴：社高 - 立命館大

・ドラフト：2018年ドラフト1位（楽天）

国内FA権を行使し、FA市場の中心選手と目された辰己涼介。しかし、同ポジションの松本剛、桑原将志が移籍先を決める中、獲得オファーは届かず。残留を決断した。

立命館大から2018年ドラフト1位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。ルーキーイヤーから一軍に定着し、124試合に出場した。

打撃面が課題となっていたが、プロ3年目の2021年には2桁本塁打を記録。

さらに、2024年は143試合出場で打率.294、158安打、7本塁打、58打点、20盗塁の好成績をマーク。初の打撃タイトルとなる最多安打、ベストナイン、ゴールデングラブ賞に輝いた。

しかし、昨季は打撃不振による二軍落ちを経験し、114試合の出場で打率.240、7本塁打、32打点、20盗塁の数字に。

5年連続でのゴールデングラブ賞こそ死守したが、打撃面で数字を落とした。

ポスティングシステムによるメジャー挑戦が取り沙汰されていたが、今オフは国内FA権を行使。思うように去就が決まらず、最終的に残留が決まった。

