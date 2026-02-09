ハロー！プロジェクト全曲サブスク解禁、1378曲一挙配信

ハロー！プロジェクトが、2026年2月13日（金）より全楽曲のサブスクリプション音楽ストリーミングサービスでの配信を解禁、世界同時配信を開始することを発表した。

今回の解禁は、2028年に迎える「ハロー！プロジェクト結成30周年」を見据えたプロジェクトの一環。その先駆けとなる今回の配信では、現在活動中のモーニング娘。'26、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクル、そしてハロプロ研修生の最新楽曲を含む計1378曲が一挙に解禁される。

ハロー！プロジェクトでは、すでに太陽とシスコムーン、Berryz工房、℃-ute、松浦亜弥、後藤真希といった歴代アーティストの楽曲を段階的にサブスク解禁してきたが、今回の現役グループを中心とした解禁分と合わせると全3219曲がストリーミング・サービスで聴取可能となる。

また、2月9日（月）18:00より特設サイトがプレオープン。同サイトではハロー！プロジェクトのヒストリー紹介や、著名人によるプレイリスト企画、ユーザー参加型企画などが順次更新予定。

＜リリース情報＞

2026年2月13日（金）0:00 世界同時配信

主な楽曲解禁アーティスト

モーニング娘。/アンジュルム/Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ/つばきファクトリー/ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ/ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ/ロージークロニクル／ハロプロ研修生

■配信サービス一覧

Apple Music、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWA、iTunes Store、レコチョク、mora ほか

■特設サイト https://up-front-works-sp.com/subscription/ ※2月9日（月）18:00プレオープン

▼各種ストリーミング ※配信時間は各サービスによって多少時間差が生じる可能性がございます。

モーニング娘。 https://nex-tone.lnk.to/MorningMusume

アンジュルム https://nex-tone.lnk.to/ANGERME

Juice=Juice https://nex-tone.lnk.to/JuiceJuice

つばきファクトリー https://nex-tone.lnk.to/TSUBAKIFactory

BEYOOOOONDS https://nex-tone.lnk.to/BEYOOOOONDS

OCHA NORMA https://nex-tone.lnk.to/OCHANORMA

ロージークロニクル https://nex-tone.lnk.to/RosyChronicle

ハロプロ研修生 https://nex-tone.lnk.to/HPKensyusei