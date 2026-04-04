HYDEが解き放った「もうひとりの自分」、『JEKYLL』オーケストラツアー国内ファイナル

ソロ活動をスタートして今年で25周年を迎えるHYDEが、1月より行ってきたコンサートツアー【HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL】の国内ファイナル公演を3月31日、4月1日の2日間にわたって神奈川県・ぴあアリーナMMにて開催した。最終日となった4月1日はあいにくの雨に見舞われたものの、年度初めの平日にも関わらず、チケットはソールドアウト。カーテンコールでは駆けつけた約1万人の観客がサプライズで灯したサイリウムの光が場内を埋め尽くし、幻想的な光景をHYDEにプレゼントするという感動のシーンでフィナーレを飾った。オフィシャルレポートを掲載する。

【画像】HYDE、ライブ写真（全8枚）

総勢22名のオーケストラを率い、ヴォーカリストとしての天賦の才とこれまでに培ってきたスキルを存分に注ぎ込みながら全国12都市15公演をかけてHYDEが紡ぎ上げてきた極上のステージがいよいよ国内でのラストを迎える。激しいライヴパフォーマンスを身上とし、自他ともに認めるロックアーティストであるHYDEが、2026年はそうしたアグレッシヴモードの一時的な充電期間にすると宣言、〈動〉から〈静〉へと活動スタイルをドラスティックにシフトして臨んだのが今回の【HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL】だ。

25年前にリリースした記念すべき1stソロアルバム『ROENTGEN』——一世を風靡するラルク アン シエルのヴォーカリストというイメージで捉えれば意外すぎるほど静謐でパーソナルな世界観をパッケージした、その後の彼のキャリアから俯瞰しても異色なこの傑作は、おそらくHYDE自身にとっても特別な作品であり続けたのだろう。四半世紀越しの続編としてニューアルバム『JEKYLL』をついに完成させ、3月11日の配信リリースを待たずにスタートを切った今ツアーで彼が体現してみせたのは、JEKYLLと名付けられた”もうひとりのHYDE”に他ならなかった。

HYDE（Photo by 田中和子）

開演時刻が近づくにつれ、場内に期待の熱が高まってきた。訪れた観客全員が心ゆくまで音楽を味わい尽くせるようにとアリーナ席もスタンド席も今ツアーではすべてが着席指定となっているが、当然ながら座っていても昂揚感は募る。ツアーとしてはまだ5月にHYDEが観光大使を務めるオーストリア公演が控えてはいるものの、そちらは日本からのバンドと現地の楽団による混成オーケストラとなるため、これまでの布陣によるアンサンブルを堪能できるのはこの日が最後。名残惜しさがなおいっそう客席の静かなヴォルテージをブーストさせる。

予定を10分ほど回ってゆっくりと緞帳が上がった。三段構えのひな壇に鎮座するJEKYLLオーケストラ、ステージの中央にHYDEが姿を現すや、ぴあアリーナMMが喝采に沸く。ちなみにHYDEがこの会場に立つのは2020年から2021年にかけて行われた【HYDE LIVE 2020-2021 ANTI WIRE】以来、約5年半ぶりだ。

「【JEKYLL】へようこそ。25年前の1stアルバム『ROENTGEN』、その第二弾になる『JEKYLL』というアルバムをようやくリリースすることができました。ふだんは激しい音楽をやっているのですが、まさに”ジキルとハイド”という二面性のアルバムになっています」

HYDE（Photo by 石川浩章）

アルバムでも1曲目を飾る「DIE HAPPILY」の深く柔らかなサウンドと歌声でたちまちオーディエンスを包み込んだHYDEは、続けざまに韓国のボーイズグループ・TOMORROW X TOGETHERへの楽曲提供でも話題を呼んだ「SSS（Sending Secret Signals）」、アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』オープニングテーマとしても熱狂的支持を集めた「MAISIE -Cö shu Nie feat. HYDE」をそれぞれ自身バージョンへと大胆にリアレンジした「SSS -HYDE Ver.-」「MAISIE -HYDE Ver.-」を立て続けに披露して1万人のハートをすっかり掌握すると、そう挨拶。自身がレストランのオーナーシェフになり、年に一度訪れるお客様をおもてなしするイメージで作ったという「SO DREAMY」や、たっぷりと響かせた口笛も聴きどころの「TATTOO」など『JEKYLL』に収録の全10曲を主軸にしながら、ボサノバ風に変身させたラルク アン シエルの代表曲「HONEY」や、中島美嘉に曲提供した「GLAMOROUS SKY」をグッとテンポを落として妖艶に歌い上げたりとオーケストラとの息もぴったりに、鍛え抜かれたその喉をフル稼働させた多彩な表現力でオーディエンスを釘づけにする。

中盤の「DEFEAT」を前に、すっかり恒例となった即興ご当地ソングパートでは会場名の”MM”を「♪言いにくい〜」といじりつつ「♪”みなとみらい”です」と親切にもその由来を明かしたかと思えば、「♪ようこそ〜、でもあと1曲で終わりです〜」と衝撃発言。しかし、すぐに「♪エイプリルフ〜ル、yeah！」とソウルフルな熱唱で爆笑を呼ぶなどやりたい放題。ご当地グルメをステージで食すというこれまた恒例の場面では、葉山（神奈川）で人気のプリン専門店・マーロウのプリンを頬張る様子がスクリーンにドアップで映し出され、場内が嬌声のるつぼとなる一幕も。途轍もない集中力で迫力の歌声を轟かせる演奏＆歌唱パートとは打って変わった、チャーミングでサービス精神旺盛なHYDEの人柄にたっぷりと触れられるこのひとときも今ツアーの醍醐味だったと今さらながらに思う。

黒を基調にしたドレッシーな衣装から一転、ボウタイ付きの真っ白なブラウスシャツに着替えて後半へと空気を刷新させたHYDE。ハンドパンの神秘的な音色とファルセットを多用したヴォーカリゼーションが聴き手を現実から浮遊させ、内省の深みへと誘った「FADING OUT」、愛する人に自分から別れを告げた主人公の切々とした悲しみが美しくも儚い雪となって胸にふりしきる「SMILING」と、『JEKYLL』のなかでもことさら色濃く『ROENTGEN』の遺伝子を受け継ぐ2曲が披露された直後、「次の曲は25年前にリリースされた曲です。この曲はとてもいろんな人に愛されて育ちました」の言葉とともに届けられた「EVERGREEN」には息を呑まずにいられなかった。『ROENTGEN』に先駆けてHYDEがソロとして初めて世に送り出した楽曲でありながら、タイトルが表している通り、まるで色褪せないその美しさにはただ陶然と聴き入るのみだ。

HYDE（Photo by 田中和子）

YOSHIKI feat.HYDE名義による「Red Swan」や、HYDEが楽曲提供しプロデュースも手がけたジェジュンの「BREAKING DAWN （Japanese Ver.） Produced by HYDE」、MY FIRST STORY × HYDEとしてテレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編 オープニング主題歌を務めた「夢幻」と彼が手がけた名曲のセルフカヴァーでは、アレンジによってガラリと表情が変わる音楽という芸術の面白さを具現。特に「夢幻」のビッグバンド風アレンジは「こうきたか！」と唸るほど実に秀逸で、その豪華な音像にも心躍らされたが、やはり圧倒的なのはHYDEから放たれる歌そのものだった。アグレッシヴモードのHYDEは充電期間中とはいえ、やはりHYDEはHYDE、JEKYLLであってもHYDEなのだ。その歌に宿る躍動感は〈動〉であれ〈静〉であれ他の追随を許すものではない。

HYDE（Photo by 田中和子）

そうして訪れた最後の1曲「LAST SONG」の凄まじさはもはや圧巻というワードでは到底言い表せないインパクトと感動をオーディエンスの脳裏に刻んだ。『JEKYLL』の双璧とも位置付けられる前アルバム『HYDE [INSIDE]』のラストナンバーにして、ハードロック全開の当作において唯一のバラード「LAST SONG」。昨年の【HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR】でも血糊を頭からかぶって身をよじる壮絶なパフォーマンスが大きな反響を呼んだが、このツアーでの「LAST SONG」はオーケストラのドラマティックな演奏に映像演出を掛け合わせた新しいアプローチで楽曲に横溢する絶望をひときわ救いのないものにし、HYDEに憑依させた。慟哭、絶唱、歌詞の主人公を苛む孤独がこちらにも容赦なく流れ込んでくる。オーケストラコンサートと聞いて、これほどにも鬼気迫るステージを誰が想像するだろう。まさしく唯一無二、HYDEでなければ成立させ得ない至高の音楽体験がこの瞬間にはあった。

閉ざされた緞帳がカーテンコールで再び上がると、客席いっぱいに瞬く光の海がHYDEとオーケストラを出迎えた。国内ツアーを駆け抜けた彼らを労い、その完走をサプライズで祝福しようと入場時にサイリウムが配られていたのだ。「おお……ずっと隠してたの？」とみるみる相好を崩したHYDE、振り向けばオーケストラもサイリウムを手にしている。「マジか、そういうことか」とようやく事態を把握すると「この素晴らしいミュージシャンと回れて幸せなツアーでした。ありがとうございました」と最高のステージをともに作り上げてくれた仲間たちへの賛辞を改めて口にした。

HYDE（Photo by 石川浩章）

「すごくいい経験になりました。歌と向き合えたツアーだったと思います。僕がここまで好き勝手にやってこられたのは、雨の平日にこんなに集まってくれる良き理解者のおかげです。今後も自分の楽しいと思うことを追求して逃げ切りたいと思います」

オーケストラを送り出し、客席を愛しそうに見つめながら彼らしい独自の言い回しで感謝を告げたHYDE。その目が潤んで見えたのはおそらく気のせいではないだろう。彼にとって今ツアーはヴォーカリストとしての新たな可能性、この先の未来の道筋を自ら拓き、オーディエンスに提示しようというひとつの試みでもあったのではないか。この日のMCでは「将来、小さなクラブでしっとりと歌いたいなと思って『JEKYLL』を作りました」と語る場面もあった。〈動〉と〈静〉、ふたつの武器を確立させたHYDEはこれからいっそう自由に伸びやかにその歌を、音楽を追求していくに違いない。そう確信してやまないフィナーレの夜だった。

3月11日に配信リリースされた『JEKYLL』だが、5月13日には、CDのフィジカルリリースも決定している。また、6月6日にはアナログ盤もリリースされることがこの日の終演後に告知された。8月にはラルク アン シエルとして大型ロックフェス【SUMMER SONIC 2026】に初出演、しかもヘッドライナーを務めること、さらに10月からはラルク アン シエルの結成35周年を記念したツアー【LʼArc-en-Ciel 35th LʼAnniversary TOUR】の開催もすでにアナウンスされている。八面六臂の活躍ぶりを見せるHYDEの今後からますます目が離せない。

文：本間夕子

Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION JEKYLL&HYDE（発行CEミュージッククリエイティブ）

タイトル：Rolling Stone Japan SPECIAL COLLECTORS EDITION : JEKYLL & HYDE

発売日：2026年3月24日（火）

価格：3,600円（税込み）

ISBNコード：9784484148199

Cコード：9473

雑誌コード：66092-94

判型：A4変 W232mm×H297mm

付録：デジタル特典 写真撮り下ろし風景オリジナル動画

発行元：CEミュージッククリエイティブ株式会社

発売元：株式会社CEメディアハウス

販売に関する問い合わせ：

株式会社CEメディアハウス

049-293-9553

購入：こちら

＜ライブ情報＞

『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』

2026年

1月17日（土）けんしん郡山文化センター （郡山市民文化センター） 大ホール

1月18日（日）東京エレクトロンホール宮城

1月20日（火）フェスティバルホール （大阪）

1月21日（水）フェスティバルホール （大阪）

1月23日（金）札幌文化芸術劇場 hitaru

1月25日（日）大宮ソニックシティ 大ホール

1月29日（木）東京ガーデンシアター （有明）

3月1日（日）レクザムホール （香川県県⺠ホール）

3月13日（金）広島上野学園ホール

3月14日（土） 山口KDDI維新ホール

3月21日（土）愛知県芸術劇場 大ホール

3月22日（日）愛知県芸術劇場 大ホール

3月24日（火）福岡サンパレス

3月31日（火）ぴあアリーナMM

4月1日（水）ぴあアリーナMM

5月25日（月）Wiener Konzerthaus, Großer Saal

HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL 特設サイト

https://www.hyde.com/pages/jekyll2026

＜リリース情報＞

HYDE

NEW ALBUM『JEKYLL』

配信：3月11日（水）

CD：5月13日（水）

商品購入・予約URL: https://hyde.lnk.to/jekyllPR

=収録曲= ※全形態共通

1. DIE HAPPILY

2. SSS -HYDE Ver.-

3. MAISIE -HYDE Ver.-

4. FINAL PIECE

5. SO DREAMY

6. THE ABYSS

7. TATTOO

8. NOSTALGIC

9. SMILING

10. FADING OUT

Official HP ：https://www.hyde.com/

ユニバーサル ミュージック公式ページ: https://www.universal-music.co.jp/hyde/