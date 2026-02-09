8日に行われたプレミアリーグ第25節のリヴァプールとマンチェスター・シティの一戦の終盤の判定が話題となっている。

この試合は74分にドミニク・ソボスライの強烈なフリーキックでリヴァプールが先制したが、84分にアーリング・ハーランドの頭での落としからベルナルド・シウバが同点弾を決めると、90＋3分にはハーランドがPKを決め、2－1で逆転勝利を収めた。

しかし、この試合では90＋10分のプレーが大きな話題となっている。同点に追いつきたかったリヴァプールは、セットプレーの際にGKアリソンを前線に上げていた中でボールを失うと、ハーフウェイ付近からラヤン・シェルキが無人のゴールに向けてロングシュートを放ち、これがそのままネットを揺らした。

それでも、このボールを追いかけていたハーランドとソボスライのところが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の確認の対象に。最後ボールに追いつきそうなところでハーランドがソボスライを倒していたが、その前にソボスライがハーランドを引っ張っていたことから、オンフィールド・レビューの結果、シェルキのゴールは取り消され、ソボスライは決定機阻止によって一発退場となり、フリーキックから試合は再開されていた。

この判定に大きな注目が集まっているなか、試合後にハーランドはイギリスメディア『スカイスポーツ』で「審判は当然ルールに従うべきだとは思うけど、これで彼は3試合の出場停止処分を受けることになる。気の毒だよ。ただゴールを認めれば良かった。でも、それがルールだし、仕方がない」と同情した。

また、ハーランドはイギリスメディア『BBC』でも「正直に言うと、まずシェルキがパスを出してくれて、僕がゴールを決めようとした。その後、彼が僕を引っ張って、僕も彼を引っ張って、ゴールが決まった。だから、ただゴールを与えて、レッドカードが無ければ良かったんだ。でも、審判はルールに従うべきだとは思う」と語りながら、次のように続けた。

「審判にはただゴールを認めてくれと言ったんだ。それが誰もが望んでいたことで、彼（ソボスライ）はせいぜい1試合だけ（の出場停止処分）で済むことを願っている。ルールを守らなければならないのはわかっているけど、僕としては常識的に考えてほしいとも思っている。ただルールを守る必要があるから、審判を尊重しているよ」

さらに、マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督も『BBC』で「ただゴールを認めて、家に帰ろうよ！」と呆れた様子で判定に言及している。

【ハイライト動画】マンチェスター・シティがリヴァプールに逆転勝利！