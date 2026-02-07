バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督が、リーグ戦2試合白星から遠ざかっているクラブの現状について言及した。7日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。

バイエルンは今シーズンの前半戦を圧倒的な強さで駆け抜け、2026年に入ってもヴォルフスブルクとライプツィヒに大勝するなど、その勢いを維持するかと思われた。しかし、ブンデスリーガ第19節アウクスブルク戦で今季リーグ戦初黒星を喫すると、第20節ハンブルガーSV戦でも勝ち切れず、2位ドルトムントに勝ち点差「6」に迫られることになった。

そんななかコンパニ監督は、「（ウィンターブレイク明けから）20日間で7試合を戦ったが、ハングリー精神は変わらない」とチーム状態について言及。4連勝中のドルトムントに追い上げられて追い上げられていること関しては、「心配していない。1試合ずつ落ち着いて進み続ける必要がある。そうすれば、いつかは目標にたどり着くはずだ」と語り、選手たちへの信頼を口にした。

また、ここまでリーグ戦での得点数は「74」、失点数は「18」と得失点差「＋54」の数字を叩き出していることについて、「私の役割はすべてを注意深く見守ることだ。多くのゴールを決めることも、失点をできるだけ減らすことも私の役割の一部だ」と前置きしつつも、「バランスを取り、より良い結果を出す必要があるが、同時に、我々よりもうまくいっているチームがないという現実も認識する必要がある」とし、シーズン通してのチームの戦いぶりを称賛している。

今節は8日に5連勝中と勢いに乗る3位ホッフェンハイムと対戦。指揮官は、「非常に勤勉で積極的で、様々な選手がバランス良く混ざり合ったチーム」と評価。「あれだけの激しさを見せるのは、ファンにとってもいいことで、試合の醍醐味が引き出される」と続け、ハイテンポな試合展開を予想した。