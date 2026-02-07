All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった埼玉県在住64歳男性のケースを紹介します。

◆投稿者プロフィール

ペンネーム：sirokurosiro

年齢・性別：64歳・男性

居住地：埼玉県

家族構成：本人、妻（66歳）

住居形態：持ち家（戸建て）

リタイア前の雇用形態：正社員

リタイア前の世帯年収：600万円

現預金：2000万円

リスク資産：0円

◆25万円の年金から月2万円を貯金

年金生活で貯金ができているか、の問いに「できなくはないが意識しないと難しい」と回答したsirokurosiroさん。

現在の収入は「夫婦の年金（投稿者は64歳のため繰り上げ受給と推察）が月25万円」。

対して月の生活費は「食費や日用品などに15万円、光熱費に3万円、住居費2万円、その他3万円」で合計23万円ほど。

結果的に「月2万円程度」貯金できているそうで、これは「ほぼ想定通り」の額とのことです。

その理由は、「私が退職した後に毎月の生活費を細かく算出」して家計の見える化をし年金生活での貯金額を想定していたそう。

「年金収入で生活水準を維持できることが分かりましたので、夫婦の年金から1万円ずつ残るようにしています」とあります。

◆税金や社会保険料の負担が思った以上

インフレの影響も強く感じているようで「食費だけで8万円かかる。米の高騰で今まで5kg買っていたところ4kgに減らしました」と節約に苦慮している様子。

さらに「医療費などの突発的な支出」が必要な場合はやはり貯金を取り崩さざるを得ないと言います。

また年金生活でかかる「税金も生活費に含めて計算していた」ものの「住民税や国民健康保険料の負担が思った以上に多い。非課税世帯などと言われますが、結構ギリギリで対象にならないように制度ができています」と税金や社会保険料の負担も大きいと説明されます。

◆年金生活で物価高騰は大きなダメージ

普段の年金生活について伺うと、「外食はほとんどしていません。出かけたついでに外で食べることはありますが、毎日変わらず同じ生活をしています」とのこと。

いっぽうでリタイア後は「交際費、被服費」にはお金がかからなくなったと言います。

とはいえ老後の不安は拭えず「収入源のない年金生活者にとっては、物価高騰は大きなダメージ。物価高騰対策を早急にお願い致します」と意見されていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部