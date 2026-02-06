今日は2026年2月6日。マイナビニュースが九星気学占いによる「今日の運勢」をお届け! 九星気学とは、生年月日をもとに運勢などを鑑定する占術。各本命星の総合運・恋愛運・金運・仕事運・吉方位を紹介します。

あなたの「本命星」は?

2月4日～12月31日生まれの方は、生まれた年を選びましょう。1月1日～2月3日生まれの方は、生まれた年の前年度を選んでください。

一白水星 1909年・1918年・1927年・1936年・1945年・1954年・1963年・1972年・1981年・1990年・1999年・2008年・2017年生

二黒土星 1908年・1917年・1926年・1935年・1944年・1953年・1962年・1971年・1980年・1989年・1998年・2007年・2016年生

三碧木星 1907年・1916年・1925年・1934年・1943年・1952年・1961年・1970年・1979年・1988年・1997年・2006年・2015年生

四緑木星 1906年・1915年・1924年・1933年・1942年・1951年・1960年・1969年・1978年・1987年・1996年・2005年・2014年・2023年生

五黄土星 1905年・1914年・1923年・1932年・1941年・1950年・1959年・1968年・1977年・1986年・1995年・2004年・2013年・2022年生

六白金星 1904年・1913年・1922年・1931年・1940年・1949年・1958年・1967年・1976年・1985年・1994年・2003年・2012年・2021年生

七赤金星 1903年・1912年・1921年・1930年・1948年・1957年・1966年・1975年・1984年・1993年・2002年・2011年・2020年生

八白土星 1902年・1911年・1920年・1929年・1947年・1956年・1965年・1974年・1983年・1992年・2001年・2010年・2019年生

九紫火星 1901年・1910年・1919年・1928年・1946年・1955年・1964年・1973年・1982年・1991年・2000年・2009年・2018年生

※調べ方: 生まれた年の4桁を足し算して10以下にします。11から足し算の結果の数字を引きます。その結果、出てきた数字が星の最初の漢数字になります。

一白水星

総合運 どこへ行ってもその場の中心になるような、華やかで魅力的な日です。あなたが少し話すだけでみんなが耳を傾けてくれます。会話に説得力が増すので、多くの人が味方になってくれるでしょう。ここで生涯の友人や仲間に出会える暗示も。

恋愛運 素敵な感性の持ち主と知り合える日です。あなたの言いたいことを汲んでくれ、さらに「こう考えたらもっと楽しくなるよね」と、うれしくなるような提案も。この人のアドバイスはあなたの心を豊かにするので、今日はなるべく話をして。

金運 今日のあなたは先見の明があるので、気になる品物があったら購入してみるといいかも。するとそれが何年かあとに値段が跳ね上がって、高額商品となる可能性が。きちんと買った状態で維持できること、劣化しないものを選んで少しずつ財産づくりをしましょう。

仕事運 リーダーシップが発揮できる今日は、「こうだ」と思ったら即行動に移すことがカギ。その勢いと情熱に、周りの人も自然と引っ張られていくのです。気が付くと一大勢力になっているので、まずは仲間を大切に。大勢なら難しい壁も突破可能です。

吉方位1 北西

北西 吉方位2 北東

二黒土星

総合運 何をやってもトントン拍子に進んでしまう今日は、無理に面倒なことをするよりも、好きなことに力を注いでください。今日は読書をすると決めたなら、どんどん吸収して、教養や知識があっという間に身につくでしょう。

恋愛運 ずっと前進しなかった関係が、ようやく動き出します。片思い中の人は両想いに、恋人同士なら結婚に発展するでしょう。今日は幸せの余韻に浸って、ふたりの時間を満喫してください。具体的な話は、また後日で十分。今日は記念日になるかも。

金運 友人や知人からおススメされたものが、すごくあなたに合っているでしょう。洋服や食器など「これ良いんじゃない？」と言われたら、ちょっと試してみて。いつもと違う自分を発見して、キラキラしてくるのがわかります。

仕事運 あなたのバランス感覚が認められて、今日はどこかからオファーがあります。もちろん引き受けるのが正解。ただすぐに着手するよりも、準備期間をもらうようお願いしましょう。クオリティの高い仕事ぶりに、周りはアッと驚くでしょう。

吉方位1 北東

北東 吉方位2 南

三碧木星

総合運 今日は少し周りのことが気になって、ストレスを溜めてしまいます。でも本当はあなたの内面を見つめてみるとき。気になる理由はあなたの中にあるのだと思って、自問自答してみましょう。スッと心が軽くなり周りも気にならなくなります。

恋愛運 無理やわがままを言って、今日は恋人をがんじがらめにしてしまうでしょう。恋人でなくても周囲の人間を困らせたり、意中の相手にそっけなく接したり。今日はお気に入りのお店のご飯を食べて、心とお腹を落ち着けると晴れやかになります。

金運 お金のことでキリキリしそうな一日ですが、今日は深く考えず「なんとかなるさ」の精神が〇。出費がかさんだり、お金を貸してくれと頼まれたり。お金を貸すのはできるだけ断って、それ以外の出費は必要経費なので別の形で戻ってきます。

仕事運 今日のあなたは強引さが目立ってしまうでしょう。正しい主張をするのは良いですが、今はまだその意見を通す時期ではないのです。浮いてしまわないように、例えば冗談めいた感じで提案するなら〇。または、もう少し意見を寝かせてタイミングを見計らって。

吉方位1 南西

南西 吉方位2 北西

四緑木星

総合運 良かれと思ってした親切が、相手には少しお節介に感じます。しかも相手は「必要ないです」と伝えているのに、あなたは親切の押し売りに。今日は相手の姿勢を見て、的確に対応することで賢さが強調されるので、相手を尊重するよう心掛けましょう。

恋愛運 あまり気乗りのしない相手からアプローチされたり、なんとなく交際をしていた人、マンネリ化していた恋人同士などは、今日思い切って関係を断ち切りましょう。スッキリさせたい気持ちが強い今日は、素直に行動すると、新しい縁がすぐに舞い込んできます。

金運 お金を増やそうと躍起になるよりも、美容と健康に投資したほうが運気アップにつながります。特にオーガニックにこだわった食材や調味料を選ぶことで、頭がクリアになって心も身体も軽くなる。明日の朝から違いがわかるはずです。

仕事運 つい一か八かの賭けに出たくなってしまう今日は、勝算の見込みをしっかり考えてからにしましょう。今日は勢いだけで乗り切れる日ではないのです。失敗した例もたくさんあるので、まずはその体験をした人の話を聞いてください。

吉方位1 南西

南西 吉方位2 なし

五黄土星

総合運 欲しいものが手に入る良い運気なのですが、欲張り過ぎて、かえってひとつも手に入らない……なんてことも。二兎を追うものは一兎も得ずだと思って、今日は本当に欲しいものをひとつに絞りましょう。物でも恋人でもお金でもどれかひとつだけ。

恋愛運 軽い気持ちで対応していたら、思わせぶりな態度になってしまいそう。相手はその気になってしまい、あとから厄介なことに。今日は必要以上の誉め言葉、好意的な態度は控えるのが賢明です。重厚感を出して、堅実な人だけ引き寄せましょう。

金運 気分が良くなって大盤振る舞いしてしまいそうな日。せめて帰りのタクシー代などは確保しておきましょう。今日のあなたはどんぶり勘定になりやすいので、レシートなどは全部取っておいて。次の日に後悔しないよう気をつけましょう。

仕事運 今日はあなたの仕事量が増えて、少しうんざりする可能性が高め。ただ周囲に頼むと快く引き受けてくれるので、分担してしまいましょう。そのお礼は忘れずに。調べ物にツキがあるので、わからないことは何でも検索すると朗報も手に入ります。

吉方位1 北東

北東 吉方位2 南

六白金星

総合運 物事を丁寧に行おうとして時間がかかり過ぎてしまいます。今日は意識的にペースアップを図って、行動してみましょう。せっかく目的地へ着いたのに、撤収したあとだったのでは報酬が獲得できません。誰かについていくとスイスイ進めます。

恋愛運 好きな人の欠点が目に付き、少しナーバスになるかも。ただずっと見て見ぬふりをしていたか、気が付かなかっただけ。いつかは知ることになる部分なので良かったと思うことにしましょう。そして人のふり見て我がふりを直すと魅力アップ。

金運 ダイエットや健康への気遣いが、お金を生む一日。ジムへ行かなくても筋トレはできますし、安いスーパーへ行くためにそこまで歩くのも手。今日はそうやって地道に小銭を浮かせることができます。意外と結構なお金になるので楽しい日。

仕事運 力を合わせてやるべき部分で、ワンマンな態度を取ってしまいます。今日のあなたは周りと足並みがそろわないので、協力仕事よりも単独仕事が最適。パソコンを使う作業なら、能力をいかんなく発揮できて周りの評価も上々です。

吉方位1 北

北 吉方位2 南

七赤金星

総合運 今日は少し大きなことをやってみたくて、一か八かの勝負に出るでしょう。いつかはやらなければいけないことなので、やる気になった今日は行動するべき。テコ入れを図ったり、人脈の整理をしたりすると、幸運を呼ぶ流れが作れます。

恋愛運 複雑な恋愛をしていた人は、今日、真実が明らかになったりけじめをつけられる日。恋人の浮気を疑っていた人も、今日は答えがハッキリするでしょう。あなたが主導権を握ることができますから、望む形を提案して。

金運 今日は学習関連にお金を使うと、運気も能力も収入もアップします。習い事をしたいのならまず説明会に足を運ぶ、資料を取り寄せるなどしましょう。一日体験や格安でお試しも◎。うまく時間を作ることで、流れが軌道に乗りやすくなります。

仕事運 本当ならやるべき作業ではないのに、今日のあなたには雑務や地味な仕事が回ってきます。ただ嫌がらずこなすと、「こんな仕事もできるのか」と評判が上昇。あなたの応用範囲が広がるので、これから先、得意な仕事が回ってきやすくなるでしょう。

吉方位1 北東

北東 吉方位2 なし

八白土星

総合運 今日はあなたを認めてくれる人や、あなたの意見に賛成してくれる人がたくさん現れるので、気分良く過ごせそう。ちょっと無茶なリクエストにも応えてもらえるので、友人や恋人、家族に提案してみましょう。言いにくいことも言って大丈夫。

恋愛運 相手の細やかな心境が見えてくるので、あなたの株を上げるチャンス。ちょっと困っていそうだと思ったらすかさず助け舟を出しましょう。相手がSOSを出す前にあなたが手を貸すことで、かなりポイントアップになるでしょう。

金運 今日はなるべく街歩きをしてみましょう。するとお得な情報が、たくさん見つかりそうです。新しいスーパーができていて、目新しい商品を発見。探していたものが見つかったり、タイムセールでお買い得品をゲットしたりできます。

仕事運 今日はいろいろなアイディアが浮かんで、その想像だけでも楽しく過ごせる一日。せっかくなので周りの誰かに話してみましょう。「それならこの人が詳しいよ」など、朗報も入ってきます。うれしい足掛かりになるでしょう。

吉方位1 北東

北東 吉方位2 南西

九紫火星

総合運 毎日何かやることが決まっているのなら、今日は少し変化をつけてみること。朝はサラダを食べるのが日課なら、それを野菜ジュースにしてみるなどです。今日は少し変化を加えると運気が一気に勢いを増すので、午後には幸運が舞い込んでくるでしょう。

恋愛運 あまり恋愛に興味のなさそうな人から、好意を持たれていることを知ります。ちょっとうれしい反面、どう話しかけていいのか戸惑ってしまいそう。でもいつも通りのあなたで大丈夫。趣味の話で意気投合しそうですから、まずは趣味を尋ねてみて。

金運 困っている人に手を差し伸べると、それが金運上昇への糸口になります。募金活動なども巡り巡って、あなたの懐を暖めてくれるでしょう。ただし知人への金銭貸借は別。今日貸したお金は返ってこないと思って、まず断ることです。

仕事運 あなたがあらかじめ準備していたので、いろ

あなたがあらかじめ準備していたので、いろいろなところから感謝されるでしょう。コピー用紙の補充や書類がきちんと整理されているおかげで、みんながスムーズに働けるのです。ここで改善したい点を発表すると功を奏します。 吉方位1 北西

北西 吉方位2 北

