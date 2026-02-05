毎日使う水筒に「自分らしさ」を加えたいと思ったことはありませんか？ アウトドアシーンやカフェでおなじみの人気ブランド「Hydro Flask」から、あなたの毎日をちょっと特別にしてくれる、とっておきのイベントが名古屋にやってきます！

「ただの水筒でしょ？」なんて思ったら大間違い。今回は、名古屋・ラシックで期間限定開催される「Hydro Flask POPUP」で体験できる、大好評の刻印サービスと、あなたの毎日を彩るHydro Flaskの魅力について深掘りしていきましょう。

おしゃれなカフェやジム、アウトドアシーンでよく見かけるあのカラフルなボトル、気になっていませんか？ そう、アメリカ生まれの人気ブランド「Hydro Flask（ハイドロフラスク）」です。

Hydro Flaskが誕生したのは2009年、アメリカ・オレゴン州ベンド。当時、世の中はシングルウォール（単層構造）のボトルが主流でした。そんな中、Hydro Flaskは「いつでも冷たいビールを飲める」という画期的なコンセプトで、保冷・保温ができる断熱ボトルの販売をスタートしたんです。

地元の人々から熱狂的な支持を受け、人気は瞬く間に拡大。今やアメリカ国内のステンレス・断熱ボトル市場で約70％ものシェアを誇り、「断熱ボトル」という名称よりも「Hydro Flask」というブランド名そのものが広く知れ渡るほど。これはもう、単なる水筒ではなく、ライフスタイルを彩るアイコン的存在と言えるでしょう。

Hydro Flaskは、ボトルだけでなく、アクセサリーや軽量ボトル、カトラリー、ソフトグッズなど、幅広い製品ラインナップも魅力の一つ。アウトドアから日常使いまで、どんなシーンでも私たちの「想像以上のリフレッシュ」を提供してくれる。それがHydro Flaskの使命なんです。

名古屋初上陸！世界に一つだけの「刻印サービス」

さて、今回の名古屋イベントで私が特に注目しているのは、東京や大阪でも大好評だった「刻印サービス」です。なんと、このサービスが名古屋に初上陸するんです！

想像してみてください。お気に入りの色のボトルに、あなたの名前や大切な人へのメッセージ、あるいは記念日を刻むことができるなんて、すごく素敵だと思いませんか？ 世界にたった一つしかない、あなただけのオリジナルボトルが手に入るんです。

自分へのご褒美はもちろん、友人の誕生日や大切な方へのプレゼントとしても、この上なく心温まるギフトになるでしょう。これなら、贈られた人もきっと喜んでくれるはず。

刻印サービスのポイントと注意点

イベント会場で購入されたボトルのみ（持ち込み不可）。1本につき1デザイン。英数字のみ（10文字以内、記号不可）。指定のテンプレートから選択可能。完全オリジナルデザインは非対応。公序良俗に反する内容はお断りする場合があります。刻印後の返品・交換はできませんので、内容をよく確認してから申し込みましょう。

ぜひこの機会に、名古屋であなただけの1本を作りに足を運んでみませんか？

冬のお出かけがもっと楽しくなる！注目ラインナップ

冬でも水分補給は欠かせませんよね。Hydro Flaskのボトルは、その鮮やかなカラーバリエーションも大きな魅力。機能性はもちろん、ファッションアイテムとしても日々のスタイルを格上げしてくれます。

今回のイベントで手に入るボトルの中から、特に注目したい3つのラインナップをご紹介します。

1. どこへでも連れて行けるミニマルさ！「200ml MICRO HYDRO」

ブランド史上最もミニマルな200mlサイズ。

その名の通り、マイクロサイズが最大の魅力。手のひらに収まるコンパクトさで、小さめのバッグにもすっぽり。

コーヒーやジュースを入れるサブボトルとして最適。薬を飲むときや、ちょっとしたお出かけの水分補給にも活躍します。

これなら、荷物を最小限にしたいときでもスマートに水分を持ち歩けますね。

2. 万能さが魅力！ブランド定番の「HYDRATION 16oz WIDE MOUTH」

¥3,520（税込）

ブランドを代表する、不動の定番アイテム。

広口タイプなので、大きな氷もスムーズに入れられます。夏の冷たいドリンク作りも楽々。

お手入れも簡単で、内部を清潔に保ちやすいのも嬉しいポイント。

473ml（16oz）という容量は、オフィスワーク、ジム、軽いアウトドアまで、どんなシーンでも頼れるまさに「万能サイズ」です。

3. アイコニックなスリムボディ！「HYDRATION 18oz STANDARD MOUTH」

¥4,730（税込）

Hydro Flaskのアイコニックなシルエットが特徴の細口ボトル。

細口なので、歩きながらや運転中でも中身がこぼれにくく、スムーズに水分補給ができます。

スリムなボディは、バックパックのサイドポケットにもすっきりと収まり、持ち運びのしやすさも抜群。

532ml（18oz）と、しっかりとした容量がありつつも、スタイリッシュさを失わないデザインは流石の一言です。

期間限定！イベント詳細をチェック

¥4,950（税込）

この特別な刻印サービスと魅力的なHydro Flaskのボトルが手に入るのは、たった1週間限定のPOPUPイベントです。名古屋の皆さん、これは見逃せませんよ！

2026年2月16日(月)～2月23日(月・祝)愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 1階 ラシックパサージュ

栄の中心地にあるラシックなら、お買い物ついでにも立ち寄りやすいですね。ぜひこの機会に、お気に入りのボトルを見つけて、世界に一つだけの刻印入りHydro Flaskを手に入れてみてください。

まとめ

Hydro Flaskは、ただ飲み物を入れる容器ではありません。あなたのライフスタイルに寄り添い、毎日をより豊かに、そしておしゃれに彩ってくれるパートナーです。

名古屋で初めて体験できる刻印サービスは、自分だけの特別感はもちろん、大切な人への心温まるギフトとしても最適。この期間限定のチャンスを活かして、あなたもHydro Flaskの世界に飛び込んでみませんか？ ぜひ会場で、その魅力を肌で感じてみてください！

