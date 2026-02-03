江原啓之「人は死して死なない」亡き母への後悔に苦しむ相談者へ届けた言葉とは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。1月25日（日）の放送では、12年前に亡くなった母親への看病を夫に制限された後悔から、現在その償いとして義母の介護を続けている女性からのメッセージを紹介。江原が、苦しみの根源にある“真の問題”について語りました。私の母は12年前に末期がんで亡くなりました。夫は私の家族を良く思っておらず、当時、母の看病に行くことすらも快く思ってくれず、顔を見に行きたくても行けない日があり、我慢をしていました。当時、もう少し母に時間を使いたいと、何度も夫と喧嘩をしました。夫への愛情は変わりませんが、どうしてあの時もっと母のために頑張れなかったのか……。こんなに月日が経っているのにいまだに自分に腹立たしく、悲しく、思い出すと涙が出ます。その想いが強いので、償いの気持ちと、二度とこのような後悔はしたくないので、義母と同居し介護をしております。でも、やればやるほど、心がぐっと縮こまるような気持ちになります。どうして自分の母にやってあげられなかったのか……。私は死ぬまでこの気持ちは忘れてはいけないのでしょうか？ また、忘れられないのでしょうか？ もう少し気持ちを軽くできる方法はないでしょうか？――番組パートナーの奥迫が「それは、お母さんからの『後悔のない人生を送ってね』というメッセージではないでしょうか」と思いやる中、江原はさらに深く、相談者の深層心理に切り込みました。江原：私もそう思いますよ。相談者さんの気持ちも分かるけれど、実はこれ、さまざまな問題があると思うの。「親のこと」って思っているかもしれないけれど、これ、問題はご主人に対してなんだと思う。それが分からなくなっちゃっている。原因が「どうしてこうしてあげられなかったのか」とか、そっちに気持ちが行っちゃっているんだけど。要は、「どうしてこの夫といるんだろうか？」みたいなところに原因がある感じがするね。まず1つ申し上げられるのは、お母さんのことはそんな心配する必要は全然ないんですよ。だって、私がいつも言っている通り、人は死して死なないから。もう苦しみも何もない、今はもう自由な状況にいるわけだから。要は、お母さんを看取れなかった自分が嫌なんだと思います。その時にいろいろできなかった自分。そして、できなかったのは夫のせい。この夫に対するけじめ、決着がついていないんじゃないかな？――また、「夫への愛情は変わりませんが」と綴る相談者に対し、江原は「だとしたら、もうノーサイド（試合終了）。そこでいちいちグジグジ言わない！」と愛のムチを飛ばします。そして、出産の痛みを例に挙げ、亡くなったお母さんの現在の視点を説明しました。江原：そのときのことは、そのときのこと。亡くなっている今は、「あら、あのときは確かに苦労したかもしれないけれど、大変だったよね」という感覚なんです。だって亡くなったら、もう肉体も無いから。要は自分（の気持ち）なんですよね。――最後に、江原は「許し」の重要性を説き、優しく語りかけました。江原：これからも「夫とやっていく」と思っているんだったら、夫を許す。自分も許す。みんなを許すの。だって「夫への愛情は変わりません」とわざわざ書いてあるということは、夫への気持ちがあるのよ。でも、「何でもっと夫は分かってくれないのか」っていう思いもある。そりゃ、みんな違うから。きっとご主人だって、もしこのままお年を召されて、ご病気になったときに分かるんじゃない？ 人はみんな経験して、学んで、成長していくんだもん。最初から何でもできちゃう人なんていないですよ。だから、もう許してあげましょう、ということ。自分だって、未熟なところはいっぱいあると思いますよ。私だってある。みんなあると思う。だから、そうやって許してあげましょう。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子