Jリーグは3日、11日（水・祝）に開催される『NEXT GENERATION MATCH 2026』の参加選手ならびに両チームスタッフを発表した。

毎年恒例となっている『NEXT GENERATION MATCH』は今回が17回目の開催。これまでは『FUJIFILM SUPERCUP』との同日開催だったが、今年は2月11日（水・祝）に『ニッパツ三ツ沢球技場』にて単独開催となり、U－18 Jリーグ選抜と日本高校サッカー選抜が対戦する。

U－18 Jリーグ選抜は山口素弘氏が監督を務めるほか、中村俊輔氏がコーチに。日本高校サッカー選抜にはインターハイと選手権の“夏冬2冠”を達成した神村学園（鹿児島）から堀ノ口瑛太や倉中悠駕らが名を連ねたほか、流通経済大柏（千葉）から最多4名が選出された。

試合は45分ハーフの合計90分間で同点の場合はPK戦を実施。交代人数は最大9名となっている。試合の模様はCS放送と日テレジータスでの生中継が予定されている。

両チームの選手とスタッフは以下の通り。

◼︎U－18 Jリーグ選抜

▼GK

松浦大翔（アルビレックス新潟U－18）

エジケ唯吹ヴィンセント・ジュニア（サガン鳥栖U－18）

▼DF

田中遥大（FC東京U－18）

オディケ・チソン太地（名古屋グランパスU－18）

鈴木颯真（サガン鳥栖U－18）

藤川虎三（アビスパ福岡U－18）

藤井翔大（横浜F・マリノスユース）

西岡鷹佑（ヴィッセル神戸U－18）

▼MF

大貫琉偉（鹿島アントラーズユース）

野口蓮斗（サンフレッチェ広島ユース）

福岡湧大（横浜FCユース）

浜名元希（奈良クラブユース）

中島大翔（RB大宮アルディージャU－18）

加茂結斗（柏レイソルU－18）

小川尋斗（川崎フロンターレU－18）

▼FW

川端彪英（ヴィッセル神戸U－18）

中村虎太郎（浦和レッズユース）

佐々木亮（ベガルタ仙台ユース）

▼スタッフ

監督：山口素弘（フリー）

コーチ：中村俊輔（フリー）、佐藤由紀彦（FC東京）、黄川田賢司（Jリーグ）

GKコーチ：原裕太郎（サンフレッチェ広島）

フィジカルコーチ：大岩聖（鹿島アントラーズ）

テクニカルスタッフ：作本翔真（Jリーグ）

◻︎日本高校サッカー選抜

▽GK

金沢楓（矢板中央）

岩瀬颯（興國）

寺田健太郎（神村学園）

▽DF

牧野奨（前橋育英）

瀧口眞大（前橋育英）

廣瀬煌（流通経済大柏）

齊藤空人（鹿島学園）

清水朔玖（鹿島学園）

榎本来輝（日大藤沢）

乙川宙（流通経済大柏）

メンディー・サイモン友（流通経済大柏）

▽MF

小曽納奏（尚志）

岩﨑天利（大津）

堀ノ口瑛太（神村学園）

臼井蒼悟（尚志）

根木翔大（尚志）

福島悠士（大津）

木下永愛（鹿島学園）

古川蒼真（流通経済大柏）

▽FW

倉中悠駕（神村学園）

宮本周征（帝京）

山下虎太郎（大津）

齊藤琉稀空（東福岡）

▽スタッフ

団長：髙松慎（駒場東邦）

総務：髙橋佳照（大曲工業）

監督：蒲原晶昭（佐賀東）

コーチ：山城朋大（大津）

GKコーチ：大久保隆一郎（名古屋／霞ヶ浦）

トレーナー：東輝明（トータルコンディショニングHIGASHI）

主務：髙尾友樹（袖ヶ浦）、長嶺圭介（逗子葉山）