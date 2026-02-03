Jリーグは3日、11日（水・祝）に開催される『NEXT GENERATION MATCH 2026』の参加選手ならびに両チームスタッフを発表した。
毎年恒例となっている『NEXT GENERATION MATCH』は今回が17回目の開催。これまでは『FUJIFILM SUPERCUP』との同日開催だったが、今年は2月11日（水・祝）に『ニッパツ三ツ沢球技場』にて単独開催となり、U－18 Jリーグ選抜と日本高校サッカー選抜が対戦する。
U－18 Jリーグ選抜は山口素弘氏が監督を務めるほか、中村俊輔氏がコーチに。日本高校サッカー選抜にはインターハイと選手権の“夏冬2冠”を達成した神村学園（鹿児島）から堀ノ口瑛太や倉中悠駕らが名を連ねたほか、流通経済大柏（千葉）から最多4名が選出された。
試合は45分ハーフの合計90分間で同点の場合はPK戦を実施。交代人数は最大9名となっている。試合の模様はCS放送と日テレジータスでの生中継が予定されている。
両チームの選手とスタッフは以下の通り。
◼︎U－18 Jリーグ選抜
▼GK
松浦大翔（アルビレックス新潟U－18）
エジケ唯吹ヴィンセント・ジュニア（サガン鳥栖U－18）
▼DF
田中遥大（FC東京U－18）
オディケ・チソン太地（名古屋グランパスU－18）
鈴木颯真（サガン鳥栖U－18）
藤川虎三（アビスパ福岡U－18）
藤井翔大（横浜F・マリノスユース）
西岡鷹佑（ヴィッセル神戸U－18）
▼MF
大貫琉偉（鹿島アントラーズユース）
野口蓮斗（サンフレッチェ広島ユース）
福岡湧大（横浜FCユース）
浜名元希（奈良クラブユース）
中島大翔（RB大宮アルディージャU－18）
加茂結斗（柏レイソルU－18）
小川尋斗（川崎フロンターレU－18）
▼FW
川端彪英（ヴィッセル神戸U－18）
中村虎太郎（浦和レッズユース）
佐々木亮（ベガルタ仙台ユース）
▼スタッフ
監督：山口素弘（フリー）
コーチ：中村俊輔（フリー）、佐藤由紀彦（FC東京）、黄川田賢司（Jリーグ）
GKコーチ：原裕太郎（サンフレッチェ広島）
フィジカルコーチ：大岩聖（鹿島アントラーズ）
テクニカルスタッフ：作本翔真（Jリーグ）
◻︎日本高校サッカー選抜
▽GK
金沢楓（矢板中央）
岩瀬颯（興國）
寺田健太郎（神村学園）
▽DF
牧野奨（前橋育英）
瀧口眞大（前橋育英）
廣瀬煌（流通経済大柏）
齊藤空人（鹿島学園）
清水朔玖（鹿島学園）
榎本来輝（日大藤沢）
乙川宙（流通経済大柏）
メンディー・サイモン友（流通経済大柏）
▽MF
小曽納奏（尚志）
岩﨑天利（大津）
堀ノ口瑛太（神村学園）
臼井蒼悟（尚志）
根木翔大（尚志）
福島悠士（大津）
木下永愛（鹿島学園）
古川蒼真（流通経済大柏）
▽FW
倉中悠駕（神村学園）
宮本周征（帝京）
山下虎太郎（大津）
齊藤琉稀空（東福岡）
▽スタッフ
団長：髙松慎（駒場東邦）
総務：髙橋佳照（大曲工業）
監督：蒲原晶昭（佐賀東）
コーチ：山城朋大（大津）
GKコーチ：大久保隆一郎（名古屋／霞ヶ浦）
トレーナー：東輝明（トータルコンディショニングHIGASHI）
主務：髙尾友樹（袖ヶ浦）、長嶺圭介（逗子葉山）