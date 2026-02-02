12星座×タロット占い「水瓶座（みずがめ座）」2026年2月2日（月）～2月8日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年2月2日（月）～2月8日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）責任とバランス感覚が試される。仕事とプライベート、複数のプロジェクトを同時進行させる必要がありそう。収入と支出の調整も課題に。優先順位を柔軟に変えて、状況に合わせて対応しよう。週の後半は、予想外の出費と収入が同時発生。臨機応変がカギ。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。