今日は2026年2月2日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
- ☆1つ: ☆
- ☆2つ: ☆☆
- ☆3つ: ☆☆☆
- ☆4つ: ☆☆☆☆
- ☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>ふたご座（双子）：5月21日～6月21日
-
総合運：☆☆☆☆☆
周りに対して親切にすればするほど、あなた自身にも嬉しいことがありそう！たくさんの人との間で、お互いに感謝し合う空気が生まれるでしょう。誰に対しても、必要以上に干渉しないのが、最高の運気を生かす秘訣です。
-
恋愛運：☆☆☆☆
「こう考えているかも」「こういうことを言いたいのかな？」と、考え過ぎてしまうかも。ただ、あれこれと考えずにリラックスしていれば、自然と愛情が深まる会話や空気が生まれてきます。不安になったら、深呼吸をしてみて。
-
金運：☆☆☆
身の周りのいろいろな人が持っているお金の情報や知識が、あなたに入ってくる運気です。今日のところは、話を聞くことに徹して情報収集をするつもりでいるとよさそう。すると、自分にとって本当に重要な話を見極めることができます。
-
仕事運：☆☆☆
人の気持ちを汲み取りながら、上手に会話を進めていくことができる仕事運です。聞き役に回るときには、普段よりもたくさん頷くつもりで。一方で話すときには、相手のプライベートに踏み込まないように気をつけるのがポイント。
-
健康運：☆☆☆
友人からのふとしたアドバイスがきっかけで、新しい健康法を取り入れられそう。もし費用がかかることでも今日は投資することが吉。今日始めたことなら挫折しそうになっても友人が手を取って支えてくれそうです。
- ラッキーアイテム：双眼鏡
- ラッキーカラー：パステルイエロー
<2位>みずがめ座（水瓶）：1月20日～2月18日
-
総合運：☆☆☆☆☆
視野がグンと広がったり、新しい考え方を発見できたりと、人からすばらしい影響を受けることができる日です。憧れや尊敬の気持ちを抱いている人と、積極的に関わってみてください。そして、疑問に思ったことは、素直に質問して。
-
恋愛運：☆☆☆
話を聞いてもらったり、ひとりでは大変なことを手伝ってもらったりと、恋の相手に頼ってみるといい日です。すると、ふたりの足並みが揃っていると感じられる瞬間がありそう。その実感が、進展の後押しになります。
-
金運：☆☆
お礼やお祝いなどのために、予定外のお金を使うことになるかもしれない日。文句を言いながらお金を使うと、金運は下がる一方！｢おかげさま｣という気持ちでいると、お金との縁が強くなる会話や交流ができます。
-
仕事運：☆☆☆
仕事仲間としてだけでなく、ひとりの人間同士として信頼や絆が強くなった、と感じ合える運気の日です。今日は仕事を前に進めることよりも、一緒に働く人たちとの会話を大切に。特に、弱音は素直に話すといいでしょう。
-
健康運：☆☆☆☆☆
今日は積極的に外出をしてみてください。普段は気付かない細かいことに気付き、様々な発見があなたにとってプラスになるでしょう。また、気力に満ちているので他人からの印象も非常によいです。今日知り合った人はあなたのことを好意的に思ってくれるでしょう。
- ラッキーアイテム：えんぴつ
- ラッキーカラー：マゼンタ
<3位>しし座（獅子）：7月23日～8月22日
-
総合運：☆☆☆☆☆
やりがいを持って物事に取り組むことができたり、普段の何倍もやる気が湧いてきたりする運気です。どんな話題でも、ネガティブな言い回しや言葉は避けて。笑顔で楽しく話すと、やりがいもやる気もさらにアップします。
-
恋愛運：☆☆☆☆
言葉よりも表情で勝負をするとよさそうな日です。言いたいことがあるときには、まずは相手としっかり視線を合わせて。そして、大切に思う気持ちを表情に込めるといいでしょう。決して説得するような話し方をしないのがポイント。
-
金運：☆☆☆
「少しお金はかかるけれど、いつか実行したい」そう思っていたことについて、今日は改めて具体的に考えてみるとよさそう。思い切って実行するのもいいでしょう。モチベーションも金運もアップして、お金の動きに勢いがつきます。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
人のためになりたい気持ちも、人からの協力を得られる流れも、最高潮に強くなる仕事運！まずはあなたから、誰かに手を差し伸べて。時々休憩をして雑談をするのも、さらに人間関係と仕事を盛り上げる大きなポイントです。
-
健康運：☆☆☆
あなたの思っている以上に体力が落ち込んでいる日です。やりたいことがあっても体力が追いつかず、必要以上に疲れが溜まってしまいそうです。今日は友人からお誘いがあっても体を休めるように心がけましょう。
- ラッキーアイテム：コインケース
- ラッキーカラー：ホワイト
<4位>やぎ座（山羊）：12月22日～1月19日
-
総合運：☆☆☆☆
真心を注げば、感謝が返ってくる。そんな温かい交流ができそうな運気です。まずはあなたから、周りの人に共感したり同情したりする気持ちが生まれてくるはず。それを素直に言葉や行動で伝えることが、運気を生かすポイント。
-
恋愛運：☆☆☆☆
「励ましたい」「力になりたい」という気持ちが伝わると、想像以上に愛される嬉しい日！最初から気の利いたことをしようとしなくてもOK。「どうしてほしい？」と、素直に聞いたほうが好印象です。また、出会いや復縁にも大胆に動いて◎。
-
金運：☆☆☆☆☆
お金が殖える嬉しい運気の日！臨時収入も期待できそうです。この運気を生かすためにも大切なのは、人を支える心がけ。自分のことよりも、仲間や友達のことを優先してみて。また、久しぶりの人に連絡をするのもオススメです。
-
仕事運：☆☆
一緒に仕事をしたことがある人、過去の同僚、仕事に関して情報交換をしていた人などから、興味深い情報が入ってきそうな日。将来の出世や活躍につながる可能性も大です。あなたからコンタクトをとって、まずは何気ない雑談を。
-
健康運：☆☆☆☆
気分の良い、気持ちいい1日を過ごせそうです。気分もよいので周囲に親切にでき、今日の行いは仲間や友人の信頼へと繋がるでしょう。過去の嫌なことを思い出した時は、深呼吸をして気持ちを落ち着けましょう。
- ラッキーアイテム：フェイスタオル
- ラッキーカラー：ローズピンク
<5位>うお座（魚）：2月19日～3月20日
-
総合運：☆☆☆☆
もともと持っている魅力が引き出される日です。日頃から周りの人を褒めることが多い人や、グチを言わない人が今日のラッキーパーソン。雑談でかまいませんから、会話をしてみて。一緒に食事ができると最高です。
-
恋愛運：☆
相手に何を求めているのか、どんな自分でありたいのか…今日は、よく分からなくなってしまいそう。今日のうちに答えを出す必要などありません。「また今度考えよう」「自然とそのうちに分かる」と、おおらかに構えてOKです。
-
金運：☆☆☆☆
これまでよりも上手にお金を使ったり、運用したりできるようになる運気です。｢お金の実力がついた｣と、実感できる瞬間もありそう。投資や節約など、お金に関して一番得意だと思えることの情報収集をするのがオススメ。
-
仕事運：☆☆☆
大きく能力を伸ばすことができる仕事運です。｢これに集中する｣と決めて全身全霊を傾ければ、自分でも驚くほどのことができるでしょう。ほかのことは完璧にこなそうとしないで。素直に人を頼りにしてOKです。
-
健康運：☆
過度なダイエットに要注意。今日のあなたは非常に疲れやすくなっています。自分自身への理想を追い求めて、いつも以上のことをすると体が追い付かず不安な気持ちになってしまいそうです。まずはゆっくりと長続きさせる方法を考えましょう。
- ラッキーアイテム：プリザーブドフラワー
- ラッキーカラー：ネイビー
<6位>かに座（蟹）：6月22日～7月22日
-
総合運：☆☆☆
効率的に動くことができて、時間を有効に使えるでしょう。午前中は、ひとりでできることに集中するとベスト。誰かへの連絡やSNSなど、人とのコミュニケーションは午後以降にすると、1日の充実感は何倍にもアップ！
-
恋愛運：☆☆☆
より幸せな恋をするための発見ができる日です。そのためにも「これは自分の個性」と思っている部分、周りからよく褒められる部分を高く評価しましょう！あなた本来の輝きが増すだけでなく、注目度もアップするはず。
-
金運：☆☆☆
手元にあるお金を上手に使うことができる日です。何にどれだけ使うとバランスがいいのか、無駄を省ける部分はないか…と、考えながら過ごしてみてください。これまで気づかなかったポイントが見えてきそうです。
-
仕事運：☆☆☆☆
時間をかけて積み重ねてきたことで、想像以上の成果を感じられそうです！周りからしてもらっていること、助けてもらっていることに注目して、感謝を伝えると〇。多くの協力を得て、成果がさらに大きなものになりそう。
-
健康運：☆☆
今日のあなたは自分が思っている以上に疲れやすくなっています。「いつも大丈夫だから」と自分を過信せず、一度立ち止まって考えてみてください。こまめな休息と十分な水分補給で乗り切りましょう。
- ラッキーアイテム：ブランドバック
- ラッキーカラー：カーキ