グルメ杵屋グループの株式会社グルメ杵屋レストランが運営する「自家製麺 杵屋」「信州そば処 そじ坊」では、"春節早春フェアメニュー"を2026年2月1日(日)から2026年2月28日(土)まで期間限定で提供する。

中国の旧正月である春節は、旧暦における新年を盛大に祝う祝日。また厳しい冬を越え少しずつ春の訪れを感じ始める早春は、新たな季節の始まりを祝う特別な時期でもある。

「自家製麺 杵屋」「信州そば処 そじ坊」では、こうした春節と早春の節目にふさわしく“少し贅沢なひととき”を楽しんでいただけるフェアメニューをご用意した。

晴れやかなひとときを、特別なご馳走とともにお過ごしください。

【自家製麺 杵屋】

■黒毛和牛のうな牛定食

ふっくらと柔らかく焼き上げた鰻に、香ばしさと旨みを引き立てる甘だれをまとわせた「うな重」黒毛和牛を使用した「牛肉うどん」

杵屋の二つの”贅沢”を組み合わせた、食べ応えと満足感を兼ね備えた贅沢な定食。

3,300円(税込)

■黒毛和牛の牛肉うどん

黒毛和牛を特製タレで甘辛く味付け。 口に運んだ瞬間に広がる肉の旨みと、やわらかな食感。

”黒毛和牛”のコクと甘みが溶けこんだ”出汁”、

そして”杵屋自慢のうどん” 三位一体で織りなす、贅沢な味わいをご堪能ください。

単品:1,360円(税込)

定食(かやくご飯付):1,600円(税込)

【信州そば処 そじ坊】

■うな天定食

柔らかく肉厚で香ばしい鰻と甘だれが絡まり、口福感満載の「うな重」に、大海老天2本を盛り込んだそじ坊自慢の「天ぷらそば」を組み合わせた贅沢感あふれる定食。

3,470円(税込)

※生わさびの提供は店舗により異なる場合がある。

■大海老天ざるそば

揚げたての大海老天ぷらと茹でたてのざるそばを一緒に味わえる贅沢な一品。

お客様ご自身でおろしていただく“生わさび”は爽やかな香りと辛みが際立ち、そばの風味をより一層引き立てる。

生わさび付:1,930円(税込)

おろしわさび付:1,830円(税込)

金額とメニューは店舗により異なる場合がある。

一部、販売対象外の店舗がある。

詳しくは各店舗にお問い合わせください。

◆杵屋について

日本を代表するうどん大国香川県の「讃岐うどん」をベースに、店内でコシの強いうどんを毎日独自の製法で製麺している。熟練された職人の技が、たくさんの人に愛される美味しいうどんを提供している。また出汁にもこだわりがあり、関西風の黄金に輝く素材の旨味が凝縮された薄味の出汁を使用している。素材が持つ旨味を最大限に活かした「杵屋のうどん」は永年味を変えず、こだわりを持って守り続け、お客様に愛され続けている。

♦信州そば処 そじ坊について

『信州の澄んだ空気、澄んだ水、澄んだ心』を『信州の食』というテーマで体現させたそば専門店。独自の配合で製粉した自家製麺のおそば、豊かな風味のこだわりの出汁、蕎麦前にご賞味いただける店内調理のお料理やそばと相性抜群の信州の地酒等、当店ならではのこだわりの商品をご提供している。(販売商品は店舗により異なる)

そじ坊のざるそばには、おそばの風味を更に高める生わさびをお付けしている。おろしたての生わさびは、辛いだけでなく爽やかな風味もお楽しみいただける。

ただいま順次”そば粉八割 つなぎ粉二割”の『二八そば』を導入中。更に美味しく生まれ変わった『そじ坊のおそば』をご堪能ください。

※自家製麺と生わさびの提供に関しては一部異なる店舗がある。

