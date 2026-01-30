【大阪府×ダスキン】HACCPに沿った「食品衛生セミナー」を開催

【主催者コメント】

○大阪府 健康医療部 生活衛生室 食の安全推進課 担当者

大阪・関西万博の会場における衛生管理等の取組事例を紹介しましたが、これらの取組みが衛生管理の推進、食中毒予防及びアレルギー情報提供の充実に向けた取組みの一助となれば幸いです。

○株式会社ダスキン 近畿地域本部 ビジネスサービス推進室 室長 松田氏

大阪府との共催により、2021年からHACCPに沿った衛生管理セミナーを定期的に開催しており、大阪府内の食品等を扱う事業者さまを対象に、正しい衛生手洗いや嘔吐物処理などを、実演を交えてわかりやすく学んでいただいています。

本セミナーは毎回テーマを変えて実施しており、今回は時期的に増加が想定される嘔吐物処理をテーマに、作業手順を実際に見ていただきながら、 従業員の健康管理や二次汚染防止について理解を深めていただきました。ダスキンとして、衛生知識の向上にお役に立てる機会ですので、今後も続けていきたいと思います。