UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第8節（最終節）が28日に行われ、次のラウンドに進出するする24チームが決定した。

リーグフェーズ上位8チームが決勝トーナメントにストレートインする一方で、9位から24位のチームはホーム＆アウェイ形式の決勝トーナメントプレーオフへ回ることになる。

前節終了時点のストレートイン圏内からプレーオフ圏内に転落することになったのが、レアル・マドリード、パリ・サンジェルマン、ニューカッスルの3チーム。勝ち点1でストレートインが決まる立場だったレアル・マドリードは敵地でベンフィカに2－4で敗戦。その一戦で勝利を収めたベンフィカは、後半アディショナルタイムのゴールにより得失点差でマルセイユを上回って24位に浮上する劇的な展開でプレーオフ進出を決めた。

王者のパリ・サンジェルマンとニューカッスルは直接対決の結果、1－1のドローで勝ち点を分け合うことになり、両チームともプレーオフ圏内へ転落することに。その他では、インテル、ユヴェントス、アタランタのイタリア勢に加え、アトレティコ・マドリードとレヴァークーゼンがプレーオフ2戦目をホームで戦えるシード権を獲得した。

日本人選手所属チームでは、伊藤洋輝の所属するバイエルン（2位）、遠藤航所属のリヴァプール（3位）、守田英正所属のスポルティング（7位）がベスト16進出を、南野拓実所属のモナコ（21位）がプレーオフ進出を決めた一方で、鈴木淳之介のコペンハーゲン（31位）、板倉滉と冨安健洋のアヤックス（32位）、堂安律のフランクフルト（33位）、橋岡大樹のスラヴィア・プラハ（34位）がグループフェーズで姿を消す結果となっている。

リーグフェーズ最終節の結果と最終順位は以下の通り。

【リーグフェーズ第8節結果一覧】

パリ・サンジェルマン 1－1 ニューカッスル

マンチェスター・シティ 2－0 ガラタサライ

リヴァプール 6－0 カラバフ

ドルトムント 0－2 インテル

バルセロナ 4－1 コペンハーゲン

アーセナル 3－2 カイラト・アルマティ

レヴァークーゼン 3－0 ビジャレアル

アトレティコ・マドリード 1－2 ボデ／グリムト

ベンフィカ 4－2 レアル・マドリード

フランクフルト 0－2 トッテナム・ホットスパー

クラブ・ブルッヘ 3－0 マルセイユ

PSV 1－2 バイエルン

アヤックス 1－2 オリンピアコス

ナポリ 2－3 チェルシー

モナコ 0－0 ユヴェントス

ユニオン・サンジロワーズ 1－0 アタランタ

アスレティック・ビルバオ 2－3 スポルティング

パフォス 4－1 スラヴィア・プラハ

【順位表】

順位：チーム（勝ち点／得失差）

1位：アーセナル（24／19）

2位：バイエルン（21／14）

3位：リヴァプール（18／12）

4位：トッテナム（17／10）

5位：バルセロナ（16／8）

6位：チェルシー（16／7）

7位：スポルティング（16／6）

8位：マンチェスター・シティ（16／6）

▲決勝トーナメント進出▲

▼決勝Tプレーオフ進出（シード）▼

9位：レアル・マドリード（15／9）

10位：インテル（15／8）

11位：パリ・サンジェルマン（14／10）

12位：ニューカッスル（14／10）

13位：ユヴェントス（13／4）

14位：アトレティコ・マドリード（13／2）

15位：アタランタ（13／0）

16位：レヴァークーゼン（12／-1）

▲決勝Tプレーオフ進出（シード）▲

▼決勝Tプレーオフ進出（シードなし）▼

17位：ドルトムント（11／2）

18位：オリンピアコス（11／-4）

19位：クラブ・ブルッヘ（10／-2）

20位：ガラタサライ（10／-2）

21位：モナコ（10／-6）

22位：カラバフ（10／-8）

23位：ボデ／グリムト（9／-1）

24位：ベンフィカ（9／-2）

▲決勝Tプレーオフ進出（シードなし）▲

▼リーグフェーズ敗退決定▼

25位：マルセイユ（9／-3）

26位：パフォス（9／-3）

27位：ユニオン・サンジロワーズ（9／-9）

28位：PSV（8／0）

29位：アスレティック・ビルバオ（8／-5）

30位：ナポリ（8／-6）

31位：コペンハーゲン（8／-9）

32位：アヤックス（6／-13）

33位：フランクフルト（4／-11）

34位：スラヴィア・プラハ（3／-14）

35位：ビジャレアル（1／-13）

36位：カイラト・アルマティ（1／-15）

【画像】ノックアウトフェーズのトーナメント表