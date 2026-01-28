ロッテの新人合同自主トレが28日、ロッテ浦和球場で最終日を迎えた。

新人合同自主トレを終えて、報道陣の取材に応じたドラフト1位・石垣元気（健大高崎高）は「人がたくさんいる中での練習なので、最初の方は緊張というか硬かったんですけど、だんだんと慣れてきたので充実した時間でした」と振り返った。

26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したサブロー監督が「開幕一軍かどうかはわからないですけど、投げられる状態なら一軍で投げさせたいと思っています」と話し、「もちろん最初は中継ぎで1イニングで間を空けて、また1イニング、その間に体づくりをして。将来的には先発で投げて欲しいですね」と起用プランを語っていた。

これを受けて石垣は「そこ（開幕一軍）は目指してはいるんですけど、怪我したら投げられないと思うので、しっかりと投げられる状態になってから投げられたらいいかなと思います」と現在の自身の考えを示した。

4日後にはキャンプインを迎える。「高校生は自分が1人なので、挨拶をしっかりして覚えてもらって、雰囲気に慣れて良い形でキャンプを終われればいいかなとは思っています」と意気込んだ。