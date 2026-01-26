エールディヴィジ第20節が25日に行われ、フェイエノールトはホームでヘラクレスと対戦した。

フェイエノールトは、昨年10月に行われたヘラクレスとの前回対戦で、上田綺世が前半でハットトリックを達成して7－0と大勝を収めた。チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の2位の座をキープするため、ヘラクレス相手にシーズンダブルを達成したいところだった。

上田綺世と渡辺剛がそろって先発出場した一戦は、立ち上がりからフェイエノールトのペースで進んでいく。対するヘラクレスは、ロングボールを駆使してゴールに迫る。

すると14分、後方からのスルーパスに反応したジョーダン・ボスが左サイドを突破してクロス。これに上田が高い打点から頭で叩き込み、ゴールネットを揺らした。だが、上田にハンドがあったとして得点は取り消されてしまう。

それでもフェイエノールトは23分、アニス・ハジ・ムサがボックス内の右からクロスを上げ、レオ・ザウアーがヘディングシュート。今度こそフェイエノールトが先制に成功した。

しかし29分、フェイエノールトがJ・ボスのファウルでPKを献上。ルカ・クレノヴィッチがこれを沈め、ヘラクレスに同点とされた。

追いつかれたフェイエノールトだったが、再びリードを奪ってみせる。35分、ハジ・ムサが右サイドからボックス内へパスを送り、これをファン・インボムが折り返したところにJ・ボスがダイレクトで合わせ、シュートをゴール下に突き刺した。前半はフェイエノールトの1点リードで終える。

後半もフェイエノールトが主導権を握って試合を運ぶ。リードを広げたいところだったが、63分にアクシデントが発生。渡辺剛が足首の負傷で交代し、同じタイミングで上田綺世もベンチに下がった。

それでも83分、右サイドのハジ・ムサへボールがわたると、カットインしてから左足を振り抜き、鮮やかに弧を描いたシュートはゴール左に吸い込まれた。さらに85分にもキャスパー・テングシュタットがループシュートを決めた。

リードを3点に広げたフェイエノールトは、後半アディショナルタイム4分にトリスタン・ファン・ギリストのゴールで1点を返されたが、試合はこれで終了。フェイエノールトが4－2でヘラクレスに快勝した。

フェイエノールトはこの後、29日に行われるヨーロッパリーグ・リーグフェーズ最終節で敵地にてベティスと対戦する。

【スコア】

フェイエノールト 4－2 ヘラクレス

【得点者】

1－0 23分 レオ・ザウアー（フェイエノールト）

1－1 29分 ルカ・クレノヴィッチ（PK／ヘラクレス）

2－1 35分 ジョーダン・ボス（フェイエノールト）

3－1 83分 アニス・ハジ・ムサ（フェイエノールト）

4－1 85分 キャスパー・テングシュタット（フェイエノールト）

4－2 90＋4 トリスタン・ファン・ギリスト（ヘラクレス）

【動画】上田綺世の幻弾＆J・ボスの勝ち越し弾など