『AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026』の決勝が24日に行われ、U－23日本代表はU－23中国代表と対戦した。

大会連覇を目指す日本代表は、ロサンゼルスオリンピック2028を見据え、今大会は2005年1月1日以降に生まれたメンバーで出場。グループステージの中東勢との3連戦を全勝で突破すると、準々決勝のヨルダン戦ではPK戦を制し、準決勝に進出。日韓戦となった準決勝では、後半風下に立たされる苦しい展開ながらも、1点のリードを守り抜き、決勝戦とへと歩みを進めた。

U－23中国代表と激突する決勝戦で、大岩剛監督は、GK荒木琉偉、DFに小泉佳弦、永野修都、市原吏音、梅木怜、MFに小倉幸成、大関友翔、佐藤龍之介、FWに古谷柊介、ンワディケ・ウチェブライアン世雄、横山夢樹の11名をスタメンで送り出した。

5－3－2のシステムで臨んだ中国を前に、序盤からボールを握ると、8分に佐藤がチャンスを演出する。すると迎えた12分、日本が先制に成功。古谷のグラウンダーのクロスに大関がワントラップからのシュートを放ち、リードを奪う。さらに20分には、小倉が強烈なミドルシュートで追加点。敵陣で即時ボール奪回すると、右足を振り抜き、ネットに突き刺した。

その後も日本は、敵陣でのプレーを続け、試合を優勢に進める。中国はサイド攻撃やロングボールから反撃の糸口を探すも、日本は集中力を保った守備で枠内シュートを1に抑え、試合を折り返す。



後半に入り、日本はPKを獲得すると、佐藤がGKを逆を突き、試合を決定づける3点目を奪う。反撃を試みたい中国だったが、なかなかボールを保持することはできず。すると、日本は試合巧者ぶりをみせ、小倉が76分にこの試合2点目となるミドルシュートを決め、ここで勝負あり。試合終了の笛が鳴るまで、日本は攻撃の手を緩めず、4－0で完勝。日本は2024年大会に続き、連覇を達成した。

【スコア】

U－23日本代表 4－0 U－23中国代表

【得点者】

1－0 12分 大関友翔（U－23日本代表）

2－0 20分 小倉幸成（U－23日本代表）

3－0 20分 佐藤龍之介（PK/U－23日本代表）

4－0 76分 小倉幸成（U－23日本代表）

【動画】日本代表が先制！大関友翔が日本にリードをもたらす



