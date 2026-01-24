【心理テスト】あなたに訪れる「予期せぬチャンス」…雪を見ている場所でわかる!?

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「雪」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 嬉野つばさ（うれしの・つばさ）さん）あなたは今、窓の外で吹き荒れている雪を眺めています。強く降る雪は、しばらく止む様子はありません。ところで、あなたは今どこにいますか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 自分の家2． 電車やバスの中3． 会社など職場4． ホテルや旅館の部屋この心理テストでわかることは、あなたの「予期せぬチャンス」です。「窓の外から見える雪景色」は「思いがけない幸運」を示しています。ここで選んだ場所は、あなたが予想もしていないチャンスに恵まれやすい状況を表しているのです。家は「自分自身」の象徴。あなたは趣味に没頭したり、ひとりの時間を楽しんでいたりする時ほど、突然チャンスが舞い込んでくるはずです。リラックスしている時こそアンテナを張っておくと、思わぬ人との出会いや、新しい発見があるかもしれません。電車やバスは「目的へ向かうこと」を表します。あなたはゴールを目指して努力している時に、予想外の助けが現れるでしょう。必要なのは、諦めずに進み続けること。思いがけない形で、協力者や近道が見つかるはずです。職場は「ルーチンワーク」を暗示しています。あなたに活躍の機会がやってくるのは、丁寧に日常をこなしている時です。変わったことをしようとするより、普段からやっていることを積み重ねる意識が大切です。その先に、意外なチャンスがやってくるかも。ホテルや旅館は「日常から離れた時間」を示しています。あなたが大きなチャンスを手にするのは、旅先や新しい環境など、いつもと違う場所に身を置いた時。積極的に新しい体験を楽しんでいるうちに、予想もしないことが起きるかもしれません。幸運の女神の前髪は、ふとした時にやってくるものです。■監修者プロフィール：嬉野つばさ（うれしの・つばさ）東京・池袋占い館セレーネ所属。2017年から個人鑑定活動スタート。若くして占いの世界に入り、長年にわたって鑑定。複数融合された独自のリーディングとバランスの取れた鑑定が特徴。SATORI電話占いにも出演している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/