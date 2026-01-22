飲み会やパーティーの定番といえば王様ゲーム。そんなゲームをさらに盛り上げるためには、お題選びが大切です。本記事では、シーン別におすすめの王様ゲームのお題を紹介します。友達同士はもちろん、会社の飲み会や家族団らんの場でも使えるネタまで紹介するので、ぜひ試してみてください。

友達同士で盛り上がる王様ゲームのお題

まずは、友達同士で盛り上がる王様ゲームのお題を紹介します。

即興ダンスを披露

音楽なしでの即興ダンスは、テンポや動きのセンス、表情の面白さで爆笑が起こること間違いなし。恥ずかしがらずに全力で挑むのがコツです。

語尾を指定のワードに変える

「〜ニャン」「〜でござる」など、語尾を変えるだけで会話が一気にカオス化するはず。一定時間その語尾を続けるルールにすると笑いが絶えません。

有名人のモノマネを全力でやる

誰のモノマネをするかまで王様が指定するといいでしょう。モノマネする側のクオリティよりも、王様の選び方次第で爆笑度が変わる“センス”がポイントです。

好きな食べ物をいちばんかわいらしく言う

好きな食べ物をかわいい声や表現で紹介するお題は、友達の新たな一面を見ることになるかもしれません。普段クールなタイプの人に当たるとさらに盛り上がります。

今日いちばんオシャレだと思う人とその理由を発表

自然と褒め合えるので、よい雰囲気になるお題です。友情も深まる定番のネタといえます。

CM風に自分をアピール

「自分」という商品の魅力を15秒で“CM風”に披露するお題。ユーモアと自己表現力の両方が問われ、意外なキャラが見えるのが楽しいポイントです。

会社の飲み会で使える王様ゲームのお題

次は、会社の飲み会の場などにおすすめの、盛り上がれてチームビルディングにもつながるお題を紹介します。

王様の“お悩み相談”に乗る

王様が出した悩みに、指定された人が即興で答える形式です。業務上のちょっとした問題など実用的なテーマでもいいですし、「会議で居眠りしてしまう部下をどう注意すべき?」など架空の悩みでもいいでしょう。

いちばん印象に残っている失敗談を発表

職場の人間関係を壊さない範囲で、自分の失敗談を共有して笑いに変えるお題です。誰にでもある“やらかしエピソード”を共有することで場が和み、共感の笑いが生まれるでしょう。

即興で面接風に自己PRをする

王様が面接官役、参加者は求職者役になりきるのがおすすめです。スキルや強みを遊びながら再確認できるよい機会になります。

この場でいちばん頼りになる人とその理由を発表

お互いを認め合う流れになり好印象を与えるテーマです。職場の信頼関係や人間関係が深まるきっかけにもなるでしょう。チームのモチベーションアップにも寄与するはずです。

1分間、隣の人を全力で褒める

制限時間を設けて、隣の人のよいところを思いつく限り言葉にするお題です。日ごろの感謝や尊敬の念を伝えるチャンスでもあります。恥ずかしいけれど、言葉にすることでその場はもちろん職場の空気も一気に温まるでしょう。短い時間で相手の存在感を再認識する効果もあります。

みんなで同期の思い出エピソードを語る

王様が指名して順番に思い出を共有する形式です。いつも一緒に頑張ってきた仲間との思い出話は、どんな懇親会よりもチームを結束させる効果があります。

合コン・男女混合でドキッと&安全な王様ゲームのお題

次は、合コンや男女混合の場でおすすめの、ちょっとドキッとするけれど安全なお題を紹介します。

第一印象でいいと思った人の好きなところを挙げる

相手の名前は明かさずに、好きなところを挙げます。恋愛のヒントや会話のきっかけになり盛り上がるでしょう。短い回答をルールにしてひとりが長々と話さないようにするのがおすすめです。

お互いの共通点を3つ見つける

指定されたふたりが制限時間内に共通点を3つ見つけるお題は、初対面の緊張を和らげるのに効果的です。たとえば好きな食べもの、趣味、休日の過ごし方などシンプルなカテゴリーの中から指定すると答えやすく、仲よくなるチャンスになります。

10秒目を合わせながら無言で笑い合う

言葉を使わずに10秒目を合わせて一緒に笑うと、照れや壁を取り払えるきっかけになることも。笑いながらもドキドキが生まれる巧みなお題です。

理想のデートプランを語る

短時間で理想のデートプランを語るお題は、シチュエーションなどを具体的に話すことで相手の恋愛観や価値観を自然に引き出すことができます。そのまま恋愛トークにもつながるでしょう。

ふたりで即興コント

即興コントは場を大いに盛り上げるネタ系のお題。 短いお題や設定を王様が命令して、ふたりがそのシチュエーションで1分程度のコントを演じます。完成度よりも勢いがポイント。コントを披露したふたりの絆が深まりそうです。

家族や子どもがいてもOKな王様ゲームのお題

次は、子どもや年齢差がある参加者が混在する場におすすめのお題を紹介します。

お父さん・お母さんのまねをする

親のまねをするお題は、世代を超えて笑えるネタとして有効です。過度に皮肉にならないよう、簡単で温かいひと言をまねるルールにすると安心して参加できます。

明日からの目標をテンション高く宣言

前向きなエネルギーを共有するのにぴったりなお題です。小さな目標でもOK。子どももまねしやすい短い目標ルールにするとハードルが低くなります。

王様が出した早口言葉に全員チャレンジ

全員参加型にすると大盛り上がり。失敗しても笑顔になれる安心のネタです。難易度を調節して子どもも楽しめるようにし、スコアをつけるかどうかは参加者の雰囲気で決めるといいでしょう。

変顔10秒キープ

シンプルで老若男女問わず楽しめる最強のお題です。時間設定を長くしすぎなければ気軽に参加できるでしょう。「誰がいちばん面白いか」を競うとさらに盛り上がります。

お笑い芸人になりきってひと言ネタ披露

短いひと言ネタを披露するお題は家族全員で楽しめます。子ども向けに無理のない内容と時間制限を設けると、安全で笑いのある時間に。ひとりずつ順番に挑戦すると盛り上がるうえ、意外な才能を発見できるかもしれません。

笑いと安心感のある王様ゲームで楽しい時間を

王様ゲームでは、「安心して笑える空気」を守ることも大切。相手が嫌がることを強要するのは絶対にやめましょう。優しさとユーモアをもって進めれば場は盛り上がり、最高の思い出になるはずです。次に飲み会やパーティーを開くときは、ぜひ今回紹介したお題を取り入れてみんなで楽しい時間を過ごしてくださいね。