JAOSが魅せた！　競技で鍛え、磨かれた本物感。｜東京オートサロン2026｜

過酷なモータースポーツで鍛え、磨かれた

SUV＆4WDカスタマイズの世界観を

幅広い車種ラインアップで魅せる

【画像】JAOSブースはSUV＆4WDカスタマイズの世界観が強烈!!

モータースポーツに参戦する意義は、クルマとヒト、技術を鍛え、ブランドの周知と価値を高めること。4WD＆SUVパーツメーカー、ジャオスでは2022年から3カ年計画で北米大陸最大のオフロードレース「BAJA（バハ）1000」に参戦し、最終年の24年にクラス優勝を飾り、目標を達成した。

25年からは新たなチャレンジとしてレクサスGX550hオーバートレイルで参戦。BAJA1000にあえてハイブリッド4WD車で参戦する理由は、カーボンニュートラルやサステイナブルといった視点からモータースポーツやオフロードカスタマイズの可能性を探ること。自動車用品メーカーとしては避けられないこれらの課題に挑み、得られた経験・知見を基に人材育成と商品開発につなげる。

2025年11月10日～16日にメキシコ・バハカリフォルニア半島で開催された「SCORE World Desert Championship 58th SCORE BAJA1000」に、必要最小限の改造のみ許される市販車ベースの「ストックフルクラス」で参戦。栄光のトロフィーを笑顔で掲げるTEAM JAOSのドライバーでアフターパーツの開発にも携わる能戸智徳選手（右）とジャオス代表で監督の赤星大二郎氏（左）。

JAOSブースに華を添えた早乙女るなさん。BAJA1000を走破した競技車とレースクイーンの2ショットが見られるのもカスタムカーの祭典ならでは。

結果、BAJA1000史上初のハイブリッドマシンによる完走を果たし、クラス2位の栄光に輝いた。ドライバーの能戸智徳選手は昨年に続き、スタートからゴールまで無交代の「アイアンマンスタイル」で854マイル（約1374km）の全行程を走り切り、ハイブリッドSUVのモータースポーツにおける可能性、ジャオス製品の耐久・信頼性の高さを世界にアピールした。

東京オートサロン2026ジャオスブースでは、TASの数日前に日本に戻ってきたばかりのBAJAを戦った栄光のマシン、レクサスGX550hオーバートレイルTEAM JAOS2025ver.を中心に、新型60系RAV4、デリカD:5、デリカミニなど、BAJA参戦車のスピリットを受け継ぐ各メーカーの最新SUV＆4WDに向けたカスタマイズを公開。車両それぞれが持つ個性を最大限に引き出す「ジャオススタイル」の妙味が、デモカーの隅々に体現されていた。

RAV4アドベンチャー JAOSスタイル（アドベンチャー ※）

［外装］

JAOSフロントバンパーガード（マットブラック）、ノーズプロテクター（マットブラック）、フェンダーガーニッシュtype-X（マットブラック）、フラットラック1150×1400、サイドプロテクター（マットブラック）、ピラープロテクター（マットブラック）、マッドガードⅢブラックセット、ドアハンドルプロテクター（カーボン調、ジオメトリック）、フューエルリッドプロテクター、バックドアプロテクター、バックドアスカッフプロテクター、ラゲッジトレイ、サイドデカール ブラック、エンブレム ハイボスカル、40thアニバーサリー ハイボスカル、ステッカーMホワイト

［サスペンション］

BATTLEZリフトアップセットVFA

［ホイール・タイヤ］

JAOS ADAMAS BL5マットグラスブラック〈17×7.5＋25〉

オープンカントリーA/TⅢ〈245/65R17〉

デリカD:5 JAOSスタイル（Ｐ ※）

［外装］

JAOSボンネットディフレクター（マットブラック）、フロントスキッドバー（ブラック／ブラスト）、フェンダーガーニッシュtype-X（マットブラック）、サイドステップ（ブラック）、リヤラダーAL（ブラック）、リヤスキッドバー（ブラック／ブラスト）、ルーフスポイラーtype-B（マットブラック）、フラットラック1250×1920（ロータイプ）、フラットラック オプション ウォールバー、フラットラック オプション ウィンドディフレクターtype-B、マッドガードⅢブラック セット、ドアハンドルプロテクター（カーボン調、ジオメトリック）、フューエルリッドプロテクター、LEDフォグランプ46C（イエロー）、サイドデカール ブラック、同シルバー、エンブレム ハイボスカル、40thアニバーサリーハイボスカル、ステッカーMホワイト

［サスペンション・排気系］

BATTLEZリフトアップセットVFCA、マフラーZS-S、エアクリーナー

［ホイール・タイヤ］

ADAMAS BL5スモークポリッシュブラック、マットブラック〈16×7.0＋30〉

オープンカントリーA/TⅢ〈235/70R16〉

エクストレイル ロッククリーク JAOSスタイル（ロッククリーク ※）

［外装］

フェンダーガーニッシュtype-X（タフブラック）、マッドガードⅢセット（レッド）、ドアハンドルプロテクター カーボン調type-B、サイドデカール ブラック、エンブレム ハイボスカル、ステッカーMホワイト

［サスペンション］

BATTLEZリフトアップセットVFA

［ホイール・タイヤ］

ADAMAS BL5スモークポリッシュブラック、マットブラック〈18×7.5＋35〉

オープンカントリーA/TⅢ〈235/60R18〉

〈純正パーツ〉

プロテクションシールド、サイドステップ

ランドクルーザー250 JAOSスタイル（ZXファーストエディション ※）

［外装］

ノーズプロテクター、フロントバンパーガード、バンパーコーナーガーニッシュ、スキッドプレートⅢ、ボンネットプロテクター、フェンダーガーニッシュtype-X、フラットラック1250×1400（ルーフレールなし車用）、フラットラック オプション ウォールバー、ドアハンドルプロテクター ジオメトリックtype-C、ドアハンドルプロテクター ジオメトリック type-C、ドアハンドルプロテクター カーボン調 type-C、フューエルリッドプロテクター、サイドステップ（ブラック）、マッドガードⅢブラックセット、サイドデカールブラック、エンブレム ハイボスカル、40thアニバーサリー ハイボスカル、ステッカーMホワイト

［サスペンション］

BATTLEZリフトアップセットVFCA

［ホイール・タイヤ］

TRIBE マットガンメタリック〈18×8.5＋45〉

オープンカントリーR/Tトレイル〈275/70R18〉

フォレスターJAOSスタイル（Ｘブレイク ※）

［外装］

フェンダーガーニッシュtype-X（マットブラック）、フラットラック1150×1400、フラットラック オプション ウォールバー、ドアハンドルプロテクター カーボン調type-B、マッドガードⅢブラックセット、フューエルリッドプロテクター、サイドデカールブラック、エンブレム ハイボスカル、40thアニバーサリー ハイボスカル、ステッカーMホワイト

［サスペンション］

BATTLEZリフトアップスプリングTi-W

［ホイール・タイヤ］

ADAMAS BL5スモークポリッシュブラック〈17×7.5＋40〉

オープンカントリーA/TⅢ〈225/65R17〉

デリカミニJAOSスタイル（Ｔプレミアム DELIMARUパッケージ ※）

［外装］

フロントスキッドバー（ブラック／ブラスト）、ボンネットプロテクター、フラットラック1150×1400、フラットラック オプション ウォールバー、フェンダーガーニッシュtype-X（マットブラック）、ドアハンドルプロテクターtype-A（カーボン調,ジオメトリック）、フューエルリッドプロテクター、マッドガードⅢブラックセット、サイドデカールブラック（シルバー）、エンブレム ハイボスカル、40thアニバーサリー ハイボスカル、ステッカーMホワイト

［サスペンション］

BATTLEZリフトアップセットS

［排気系］

BATTLEZマフラーカッターTiチタンテール

［ホイール・タイヤ］

ADAMAS BL5マットブラック〈15×5.0＋46〉

オープンカントリーR/T〈165/60R15〉

※：ベース車のグレード名

＜文と写真＝湯目由明＞