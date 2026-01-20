レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が20日、自身の公式Instagram（＠takefusa.kubo）を更新し、現在の心境を明かした。

久保については、18日に行われたラ・リーガ第20節のバルセロナ戦でスターティングメンバーに名を連ねていたものの、1点リードで迎えた後半の66分、カウンターを狙ってスプリントをかけた際に左太ももを負傷。自力での歩行は困難で、担架に乗せられてピッチを後にしていた。

試合後、レアル・ソシエダのペッレグリーノ・マタラッツォ監督は久保のケガを「重度の筋肉の損傷」と説明。試合翌日の19日には、レアル・ソシエダがクラブを通して「左足ハムストリングの負傷を確認した」と公表していた。離脱期間は明かされていないが、スペインメディア『マルカ』は最低でも1カ月前後の離脱になると指摘している。

このような状況のなか、久保は20日に自らの公式Instagramを更新。自らが負傷したバルセロナ戦の画像とともに、スペイン語、日本語の双方を用いて、次のように現在の心境を言葉にした。

「怪我で少しの間離脱することになりました。大事な時期にチームの力になれず悔しいですが、しっかり治して強くなって戻ってきます」

【投稿】久保建英が決意を綴る